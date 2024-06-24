Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе

Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, Секретариат ОДКБ с чувством глубокой боли воспринял известия о трагических событиях в Махачкале и Дербенте.

«Союзники не останутся в стороне в случае обращения России за помощью после терактов в Дагестане. Такие события способны значительно дестабилизировать обстановку на региональном уровне, особенно учитывая сетевой характер организации подобных экстремистских и террористических группировок», — отметил он.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В результате погибли 20 человек, пострадали 46, среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.