Совет Безопасности (СБ) ООН решительно осудил «гнусную и трусливую террористическую атаку» в Дагестане.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Совбеза для прессы.

«Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается необходимость того, «чтобы исполнители, организаторы и спонсоры предосудительных терактов были привлечены к ответственности и предстали перед правосудием». «Они [члены Совбеза] призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям СБ активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также с другими соответствующими властями в этом отношении», — отмечается в сообщении.