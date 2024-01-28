Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает стране террористическими актами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, ситуация на южной границе США находится в «худшем состоянии» за всю историю страны.

«Всего 3 года назад у нас была самая прочная и безопасная граница в истории США. Сегодня нас ждет катастрофа… Террористы приходят беспрепятственно со всего мира. Сейчас существует 100% вероятность того, что в США произойдут теракты. Необходимо закрыть границу!» — написал Трамп.

В то же время он отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.