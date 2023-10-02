Тофик Асланлы: «Народ Украины борется не только за себя, но и за все народы, которые хотят избавиться от российского рабства»

Военная агрессия России против Украины продолжается. Да, западные страны снабжают Украину оружием и техникой, а против России применяют многовекторные санкции. Но похоже, война будет продолжаться еще долго. Потому что оказываемой поддержки Украине недостаточно, а Запад пытается затянуть войну, чтобы стороны максимально ослабили друг друга.

В интервью АЙНА наш соотечественник Тофиг Асланлы, проживающий в Украине, рассказал о ходе российско-украинской войны, о положении азербайджанцев, проживающих в Украине, и других темах.

— Российско-украинская война продолжается уже полтора года. Какова нынешняя ситуация в стране?

— Украинцы верят, что победят Россию, это я говорю абсолютно искренне. Несмотря на то, что перед нами огромная империя, а поддержка Запада находится не на должном уровне, эта вера с первых дней ни на миг не покидает украинское общество. На это надеются и мигранты, живущие в Украине. Несмотря на все сложности, они не думают уезжать отсюда.

Война идет не по всей Украине. И хотя в некоторых районах идут ожесточенные бои, часть регионов находится вне боевых действий. Но и они оказывают всяческую поддержку тем, кто воюет. Украинцы уверены, что если они проиграют войну, то снова вернутся под влияние России. Но даже представлять этого не хотят.

В России население не хочет воевать против Украины, молодежь уезжает из страны, чтобы не идти на фронт. Вот в этом и заключается разница между Россией и Украиной. В первом случае — правительство не может организовать сопротивление населения, во втором же, наоборот, люди с нетерпением ждут того дня, когда они выиграют войну, несмотря на все трудности и лишения.

Что касается вашего конкретного вопроса, то, хотя социально-экономическая ситуация не внушает оптимизма, украинцы воспринимают это как должное. Они считают, что это тяготы войны и после победы все закончится. Они верят, что Украина вступит в Евросоюз и ее ждет большое будущее. Люди жертвуют своей жизнью ради этой исторической победы.

— Вы сказали, что азербайджанцы солидарны с украинцами. Продолжается ли эта поддержка, и в какой форме осуществляется координация между нашими соотечественниками?

— Хочу еще раз отметить, что большинство наших соотечественников, проживающих в Украине, не намерены уезжать. Они, как и украинцы, верят, что эта война закончится победой. На самом деле Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего постсоветского пространства. Мы изолированы от мира именно из-за российского фактора. Выйти из-под контроля России и открыться современному миру – мечта граждан всех бывших союзных республик. Эти моменты также вдохновляют азербайджанцев, живущих в Украине.

Правда, на первых этапах войны была безнадежность. Люди, также и наши соотечественники, не знали, как будут развиваться события. Был страх, а вдруг Россия победит. Сейчас это уже невозможно. Кроме того, со временем ко всему привыкаешь, даже к войне. Больше нет того страха и беспокойства, которые были вначале. Что касается уровня отношений между нашими соотечественниками, то он сохраняется. Мы периодически встречаемся, обсуждаем ситуацию и пытаемся внести свой вклад в украинскую войну.

— Война несет с собой бедствия. Разрушается инфраструктура, наступает экономический кризис. Какова социально-экономическая ситуация в Украине?

— Конечно, социально-экономическая ситуация не очень хорошая. В принципе, социальная ситуация в Украине и до войны была не на высоком уровне. А с началом войны еще более ухудшилась. Россия пыталась разрушить энергетическую систему Украины и тем самым ввергнуть страну в глубокий кризис. Но ей это не удалось, несмотря на различные провокации. Существует международная поддержка Украины. Есть определенные льготы для населения. Уменьшилось психологическое воздействие войны. Люди уже привыкли к тяготам войны, жертвам и звукам выстрелов. Они живут надеждой, что этой войне придет конец. Этот конец заложит основу мощного украинского государства. Сегодня, в условиях тяжелых экономических лишений, Украина воюет не только за себя, но и за народы, и государства, которые хотят избавиться от российского рабства.

— Когда началась война, часть наших соотечественников уехали из Украины. Они вернулись? Или они больше не хотят жить в Украине?

— Уехали не только азербайджанцы и представители других национальностей, среди выехавших из страны немало и украинцев. Это естественно в условиях войны. Кто-то из них вернулся, а кто-то ждет окончания войны. Нельзя требовать от всех одинакового мужества. Но сейчас преимущество в войне уже не на стороне России. Россия понесла огромные потери. У нее заканчиваются ресурсы, она уже не может бомбить Украину, как раньше. К тому же усилены системы ПВО Украины.

Война продолжается уже почти два года, но Россия так и не добилась каких-либо значимых результатов. Хотя думали, что захватят Киев за короткое время. Представьте, миллионы жертв, но Украина не отступает. И после этого думать, что Украину можно победить – не что иное, как утопия. Несмотря на все трудности и лишения, победителем в этой войне будет Украина. Мы верим в это.

Автор: Азер Нифтиев