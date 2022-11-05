В Азербайджане не представляют себе, какова в реальности жизнь в сегодняшней Украине, против которой вот уже девятый месяц воюет Россия. Да, в век интернета, социальных сетей, бесконечного потока новостей, в которых война в Украине продолжает занимать первое место, можно приблизительно понять, что происходит нечто чудовищное. Но именно приблизительно. Чтобы понять все окончательно и всепоглощающе, нужно побывать в Украине.

Причем, даже не в зоне боевых действий. Достаточно проехаться по городам, где они не ведутся. Везде можно увидеть печаль и печать войны. Она во всем, даже в самом воздухе. Он тревожен и трагичен, что особо шокирует тех, кто привык видеть Украину иной- беззаботной, веселой, счастливой. Практически не осталось ни одного населенного пункта, откуда бы не пошли воевать чьи-то отцы, сыновья, мужья, братья.

Увы, счет погибших идет уже на многие тысячи. Буквально вчера трагическая новость пришла в семью наших знакомых. Причем, уже вторая по счету. Вначале , несколько месяцев назад, скончался муж подруги моей жены. Он был медиком. С первых дней полномасштабной войны России против Украины, записался в территориальную оборону. А потом пошел на фронт, добровольцем. Откуда уже не вернулся.

Беда не приходит одна. И вот пришла весть о том, что в боях под Бахмутом героически погиб еще и сын коллеги моей супруги. Ему было всего 25 лет. Моя супруга помнит его совсем еще маленьким, таким послушным, вежливым ребенком, приходившим к маме на работу. И вот этого мальчика нет. Как тут не вспомнить Окуджаву и его пронзительное «До свидания, мальчики»?! Украинские дворы действительно стали тихими.

И темными. Практически ежечасно на телефоны приходят сообщения о воздушной тревоге. Практически каждый день появляются сообщения о сбитых российских и иранских дронах, беспилотниках, крылатых ракетах. В этот момент, из соображений безопасности, закрываются все магазины, отделения почты, да все, что может стать очередной мишенью российских оккупантов. Несложно представить, каково в таких условиях работать.

Да, безработица в Украине растет. Но это самое малое из тягот, с которыми сталкивается страна. Жить, в условиях отсутствия электричества очень трудно. По сути, человек отбрасывается в прошлый век, в его начало. Слишком многое сейчас зависит от электричества. В частности, во многих киевских домах-новостройках нет газа. Он там по проекту не предусмотрен. Говорю это как обладатель киевской квартиры в Дарницком районе.

Я был там вчера. Приехал из города Черкассы, где мы сейчас все проживаем. Выбранная с такой любовью квартира в красивом доме холодна- отопление так и не включили и неизвестно, когда включат. Хорошо еще, подумал я, что наша квартира на втором этаже. Тем, кто живет на верхних этажах 18-ти этажного дома, просто ужас, как тяжело сейчас, когда не работает лифт. Причем, никто ведь точно не знает, когда отключат «свет». Да, есть графики отключения, но им далеко не всегда следуют. Так что, есть риск оказаться в лифте на несколько часов.

Супермаркеты и магазины поменьше как-то стараются приноровиться, используя генераторы. Но нереально грустно видеть Киев во тьме. А именно таким он и стал по вине российских оккупантов. И вот мне всегда было интересно, что ощущают люди, которые отвечают за запуск дронов и ракет по украинским городам? Неужели они не понимают, что несут смерть, горе, ужас в семьи жителей страны, которую они все недавно называли «братской»?

Впрочем, возможно, они считают, что это просто работа у них такая. Ровно также, наверное, считали те немцы, что сжигали в печах концлагерей их узников. «Не мы такие, а жизнь такая»- прикрываясь этим постулатом совершали самые чудовищные преступления «винтики войны». Которой не видно конца и края. Которая уже покрыла Россию несмываемым позором.

Несколько дней назад Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 24 февраля украинские защитники уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане. «За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане — 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане», — заявил он.

Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России как и война в Афганистане. Он прав. Но каждый день, что руководство России затягивает эту войну, несет смерть, слезы, трагедии в украинские семьи.

О том, что в оккупационной войне против Украины уже уничтожено свыше 75.000 российских военнослужащих, в Кремле не беспокоятся. Там по-прежнему живут формулой «бабы новых нарожают». И эта мысль, что самое страшное, не лишена резона. Ведь, как ни крути, подавляющее большинство россиян поддержали войну против Украины. И от этого россиянам никогда уже не отмыться. Даже после того, как закончится эта кровавая, чудовищная война.