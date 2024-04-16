Вице-адмирал, заместитель командующего Объединенным морским командованием НАТО (Marcom) Дидье Малетер заявил во вторник, 16 апреля, что «подводная гибридная война», которую пытается развязать Россия, угрожает Европе и Северной Америке. Об этом пишет The Guardian.

Военный специалист считает, что под угрозой на сегодняшний день безопасность почти 1 миллиарда человек в европейских и североамериканских странах, жизнедеятельность которых зависит от надводной и подводной инфраструктуры, включающей ветряные электростанции, трубопроводы, силовые и телекоммуникационные кабели и т.д.

Малетер подчеркнул, что после возможного саботажа на газо- и трубопроводах со стороны России и противников НАТО вся подводная сеть кабелей и труб, от которых зависят энергоснабжение и коммуникации указанных стран, имеют существенные уязвимости, ибо была построена без учета противостояния таким «гибридным диверсионным попыткам».

«Мы знаем, что русские разработали множество гибридных войн под водой, чтобы подорвать европейскую экономику с помощью кабелей, интернет-кабелей и трубопроводов. Вся наша морская экономика находится под угрозой», — подчеркнул он.