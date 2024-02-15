Глава комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тёрнер в среду призвал администрацию Джо Байдена рассекретить информацию о некой серьёзной угрозе безопасности Соединённых Штатов, чтобы США и их союзники смогли открыто обсудить, как реагировать на эту угрозу.

Ранее Тёрнер разослал всем членам Конгресса письмо, в котором сообщил, что его комитет располагает секретной информацией о «дестабилизирующих военных возможностях» неназванного иностранного государства.

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что эта информация может быть связана с Россией. Источники CNN утверждают, что речь идёт об «очень чувствительной» информации. Один из источников отметил, что она вызывает большую обеспокоенность, и что известно об угрозе стало совсем недавно.

ABC News со ссылкой на два источника утверждает, что речь может идти об угрозе размещения ядерного оружия в космосе. Телекомпания подчёркивает, что речь не об угрозе ядерной бомбардировки из космоса, а о потенциальном применении этого оружия против спутников. Корреспондент Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источники в Пентагоне также пишет, что потенциальная угроза может быть связана с космической сферой.

Журналист издания Politico Алекс Уорд со ссылкой на трёх членов комитета по разведке Палаты представителей пишет, что конгрессмены действительно обеспокоены полученной информацией, однако отмечают, что речь идёт об угрозе в долгосрочной перспективе, а не об остром кризисе. О том, что речь идёт скорее о долгосрочной, а не острой, угрозе, сообщают также источники Fox News.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщение Тёрнера, сказал, что на четверг намечена его встреча с руководителями комитетов Конгресса, отвечающих за национальную безопасность. Он не подтвердил и не опроверг наличие серьёзной зарубежной угрозы национальной безопасности США.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что информация, о которой пишет Тёрнер, не такого характера, чтобы стать причиной для паники. (svoboda.org)