Отдельные законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе будут обнародованы в Палате представителей Конгресса США в среду, голосование по ним ожидается в субботу. Об этом говорится в письме спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана) законодателям.

Как отмечается в письме, законопроекты о помощи Украине, которая может быть структурирована в формате займа, а также Израилю и Тайваню будут представлены «в ближайшее время». Еще один законопроект, включающий меры по «продаже конфискованных российских активов», а также «санкциям и противостоянии России, Китаю и Ирану», будет обнародован позднее в среду.

«Мы ожидаем, что итоговое голосование по этим законопроектам состоится в субботу вечером», — отметил Джонсон.

Спикер палаты представителей добавил, что меры по защите американской границы будут объединены в отдельный законопроект, допускающий внесение поправок. Ранее республиканцы в Конгрессе увязывали помощь Украине с обеспечением безопасности границ США.