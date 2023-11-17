Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

Американский лидер подписал «закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года».

До этого законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса подавляющим большинством голосов.