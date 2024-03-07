Палата представителей Конгресса США приняла пакет из шести законопроектов о финансировании почти половины всех правительственных ведомств и программ на общую сумму 460 миллиардов долларов до конца 2024 финансового года, который заканчивается 30 сентября.

Сенат планирует рассмотреть законопроект в четверг, 7 марта. После этого документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Пакет состоит из шести законопроектов. Он предназначен для финансирования работы министерств сельского хозяйства, юстиции, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Кроме того, в него входят строительные проекты на военных базах и помощь ветеранам.

Конгресс уже более пяти месяцев не может принять меры по финансированию правительства на полный год. Принятие этих шести законопроектов откроет законодателям путь к принятию остальных шести законопроектов до 22 марта, отмечает Голос Америки.

Во второй пакет входит финансирование Минобороны, министерства внутренней безопасности, Госдепартамента, министерства здравоохранения и социального обеспечения.

В совокупности оба пакета законопроектов предусматривают расходы в размере 1,66 триллиона долларов на 2024 финансовый год по сравнению с 1,7 триллиона долларов в предыдущем году.

Бюджетные разногласия в Конгрессе среди прочего замедляют предоставление помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.