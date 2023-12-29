По словам генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга при анализе развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены. Об этом глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии заявил газете Süddeutsche Zeitung в пятницу, 29 декабря. «Способность русских держаться изначально не рассматривалась так, как мы оцениваем ее сегодня», — заявил генерал.

Фройдинг признал, что в бундесвере также не предполагали, что в России «преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций». Представитель министерства предположил, что они «не видели или не хотели видеть» возможности РФ к нахождению путей по продолжению поставок от союзников: «Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже южные страны. И если даже эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и оно затем может быть использовано в военных целях».

Говоря об Украине, Кристиан Фройдинг заявил газете, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были «безусловно, преувеличены в ретроспективе». В то же время он подчеркнул, что, с военной точки зрения, Вооруженные силы Украины добились успеха. «80 процентов территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50 процентов потерянных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря». Кроме того, Украине все чаще удается наносить удары глубоко за линией фронта, даже с использованием кустарных систем вооружения, заметил генерал бундесвера.

Фройдинг подчеркнул, что российские потери в людях и материальных средствах — огромны. «Мы предполагаем, что они понесли потери боевых танков и боевых машин пехоты в четырехзначном диапазоне», — сказал он. (DW)