Российские войска за последние полтора месяца, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь за все время войны, утверждает в ежедневной сводке Минобороны Великобритании в понедельник, 27 ноября.

К такому выводу британское ведомство пришло на основании данных Генштаба ВСУ. В течение ноября 2023 года потери россиян, по данным украинского командования, составили в среднем 931 человек в день.

Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, когда российские силы на фоне боев в Бахмуте теряли в среднем 776 человек в день, напоминают авторы сводки.

«Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны. За последние шесть недель, вероятно, наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку», — констатировали в британском ведомстве. (DW)