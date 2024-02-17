Украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Как передает УНИАН, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. В своем Telegram-канале он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас подразделения заняли оборону на определенных рубежах.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение», — добавил Тарнавский.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из города.