МЧС России продолжает оказывать покинувшим сектор Газа гражданам РФ медицинскую и психологическую помощь. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Уточняется, что через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей.

«Специалисты в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов, обеспечивают водой и питанием», — отметили в МЧС России.

Когда эвакуированные пройдут все необходимые этапы, авиация ведомства доставит их в Москву.

29 ноября сообщалось, что первая группа эвакуированных из сектора Газа людей в составе 51 человека прибыла в Грозный. Среди эвакуированных в том числе было 27 детей.