Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац отправится в Нью-Йорк для обсуждения в Совете Безопасности (СБ) ООН доклада спецпредставителя организации о сексуальных преступлениях, совершенных сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По ее информации, Кац отправляется в штаб-квартиру ООН по указанию Нетаньяху, вместе с министром в заседании СБ ООН примут участие десятки членов семей похищенных палестинскими радикалами израильтян. Они также встретятся с автором доклада, который будет обсуждаться в Совбезе, специальным представителем ООН по вопросам сексуального насилия в зонах конфликтов Прамилой Паттен. В визите также примет участие израильский координатор по делам военнопленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш, отметили в канцелярии.

«Исраэль Кац поблагодарил главу правительства за поддержку и помощь и проконсультировался с ним о действиях, которые необходимо предпринять для продвижения вопроса об официальном объявлении Организацией Объединенных Наций ХАМАС террористической организацией и введения персональных санкций в отношении его лидеров», — говорится в сообщении.