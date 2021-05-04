На Евро-2020 футболистов разрешат менять до начала турнира из-за ковида

УЕФА сообщил об изменениях в заявках команд на Евро-2020.

Заявка официально расширена до 26 человек, «чтобы снизить риски команд, столкнувшихся с нехваткой доступных игроков для определенных матчей из-за возможных положительных результатов тестов Covid-19 и последующих карантинных мер».

В частности, считаться недоступным будет даже здоровый человек, который стал контактным с заболевшим ковидом и отбывает карантин. При этом в заявке на матч число футболистов будет ограничено 23 позициями.

Более того, УЕФА отметил, что после оглашения заявок 1 июня команды вправе сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае травм или заражения коронавирусом («в случае серьезной травмы или болезни перед первым матчем, при условии, что замены подтверждены с медицинской точки зрения»).

Что касается вратарей, их можно вносить в заявку (на замену другому голкиперу) перед каждой игрой «в случае физической нетрудоспособности», даже если у команды в распоряжении остаются 1 или 2 здоровых голкипера. Отзаявленные игроки не могут вновь быть включены в заявку. (sports.ru)