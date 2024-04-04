При правительстве России будет создан новый орган «принудительного лицензирования». Таким образом обозначается принятое в РФ решение о возможности ограничения интеллектуальных прав ради общественных интересов и интересов национальной безопасности. О создании соответствующей подкомиссии при комиссии правительства России по экономическому развитию и интеграции сообщает в четверг, 4 апреля, агентство РБК со ссылкой на постановление кабинета министров.

Подкомиссия получит право выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Отмечается, что это будет происходить в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых как минимум три четверти акции прямо или косвенно принадлежат государству или гражданам РФ. При этом будут соблюдаться все необходимые формальности, включая получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

«В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», — заявили РБК в Минэкономразвития, пояснив, что принятые меры продиктованы в том числе экономической безопасностью страны. (DW)