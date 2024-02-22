Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по территории России с помощью истребителей F-16, когда они будут поставлены Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, каждый союзник Украины будет решать самостоятельно, передавать истребители Киеву или нет. Однако все поставленные F-16 украинская армия сможет применять в рамках самообороны, что включает в себя атаки по законным российским военным целям за пределами Украины.

Столтенберг подчеркнул, что все союзники Киева хотят, чтобы F-16 были предоставлены как можно раньше, но эффект от истребителей будет сильнее, если пилоты и экипажи технического обслуживания будут хорошо подготовлены.

«Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше», — сказал Столтенберг в интервью «Радио Свобода».

Накануне CNN сообщил, что первые четыре украинских пилота закончат обучение на F-16 к лету этого года. Они начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. При этом всего в США проходят подготовку 12 пилотов, разделенных на три группы. Все они будут готовы управлять F-16 к августу. Также украинские военные летчики учатся управлять истребителями в Великобритании, Румынии и Дании.

Передать Украине американские истребители летом прошлого года пообещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Нидерланды могут предоставить Киеву 18 боевых самолетов, а Дания — 19. Норвегия не уточняла, сколько F-16 она готова поставить ВСУ. США также обязались одобрить передачу самолетов сразу после завершения обучения пилотов.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат отмечал, что ситуацию на поле боя могут поменять две эскадрильи F-16 по 12 штук в каждой. «F-16 способен защитить Украину от ракетного террора, отогнать подальше российские корабли и российскую авиацию, завоевать преимущество в воздухе», — подчеркивал он. (moscowtimes.ru)