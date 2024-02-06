Сожительницы погибших участников войны в Украине смогут заключить с ними брак посмертно и получить право на наследство, а также все причитающиеся выплаты. Это следует из законопроекта, который поступил на рассмотрение Госдумы.

«Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство», — говорится в документе.

При этом суд должен будет в решении о признании факта брачных отношений указать момент их возникновения. Такое признание судебной инстанцией будет приравнено к заключению официального брака. Сведения о нем затем будут внесены в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, отмечается в законопроекте.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект внесли в Госдуму председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас. (moscowtimes.ru)