Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Мячи в ворота сборной Польши забили Войцех Щенсный (18-я минута, автогол) и Милан Шкриньяр (69). В составе польской команды отличился Кароль Линетты (46), которому ассистировал защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус. Его одноклубник Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален за две желтые карточки.

Впервые в матче чемпионата Европы автогол забил вратарь. Удаление Крыховяка стало первым на текущем турнире.

А в первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Чехии со счетом 2:0 обыграла команду Шотландии. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Дубль сделал Патрик Шик (42-я и 52-я минуты). Второй гол форвард забил ударом с середины поля, перебросив вышедшего из ворот вратаря сборной Шотландии Дэвида Маршалла.