Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча VIII тура.

В первом матче «Нефтчи» сыграет с командой «Туран Товуз».

Представитель региона занял четвертое место, имея в активе 11 очков, а «черно-белые» — шестое (9 очков).

Во втором матче дня «Сабах» встретится на выезде с «Сабаилом». Хозяева поля занимают третье место, имея в активе 13 очков, а гости, сыгравшие на один матч меньше соперника, занимают восьмое место (5 очков).

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

16:00. «Туран Товуз» — «Нефтчи»

Судьи: Эмин Алиев, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Товузский городской стадион

18:00. «Сабаил» — «Сабах»

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Рахман Имами, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев

ASCO Arena.