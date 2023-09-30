Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча VIII тура.
В первом матче «Нефтчи» сыграет с командой «Туран Товуз».
Представитель региона занял четвертое место, имея в активе 11 очков, а «черно-белые» — шестое (9 очков).
Во втором матче дня «Сабах» встретится на выезде с «Сабаилом». Хозяева поля занимают третье место, имея в активе 13 очков, а гости, сыгравшие на один матч меньше соперника, занимают восьмое место (5 очков).
Премьер-лига Азербайджана
VIII тур
16:00. «Туран Товуз» — «Нефтчи»
Судьи: Эмин Алиев, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Товузский городской стадион
18:00. «Сабаил» — «Сабах»
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Рахман Имами, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев
ASCO Arena.