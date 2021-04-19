На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть раненый — Госпогранслужба

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает принимать меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, азербайджанский пограничный наряд выявил попытку незаконного пересечения госграницы из Ирана двумя неизвестными на территории заставы погранотряда «Горадиз» близ села Газахлар Физулинского района.

Нарушители не подчинились приказу остановиться и проигнорировали предупредительные выстрелы в воздух, предприняв попытку вернуться на иранскую территорию. Однако эта попытка была пресечена, а нарушители — задержаны.

Задержанными оказались граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман, 1991 года рождения, и Хосейнпур Седжад Хасан, 1993 года рождения.

При задержании Фейзи Ясер Нариман получил легкое ранение и был доставлен в Диагностический центр Физулинского района.

В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены 1 159 таблеток и 78 аппаратов, похожих на Costed Mikro Politedve, говорится в сообщении.

Также были задержаны жители Физулинского района Эльшан Низами оглу Гусейнов, 1987 года рождения, и Ульви Гисмет оглу Садеддинов, 1994 года рождения, прибывшие на территорию на автомобиле марки «Опель» для встречи с нарушителями.

В настоящее время в связи с инцидентом пограничники ГПС и сотрудники Военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.