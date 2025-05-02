Автор этих строк, конечно же, переиначил крылатую фразу президента Азербайджана, адресованную Николу Пашиняну во время 44-дневной войны, но она в данной ситуации вполне подходит и к «миротворческим» шагам Трампа.

А сюжет всего драматического фильма, который разворачивается между американским и российским режиссерами вокруг, сводится к одному: выставить независимое государство на аукцион.

Россия, как всегда, пытается взять «нахрапом», а вот в Белом доме решили по-умному. Спустя 100 дней своего президентства Трампа «озарило».

Оказывается, Путин не прост, как «копейка», и все его «миролюбие» навострено на баллистических ракетах, которые разрушают мирные города Украины.

В результате, Трамп, упершись на «путиновскую скалу», принял решение не потакать кремлевскому диктатору.

Потерявший терпение от российского упрямства, Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

А ведь до и после вступления в должность президента США, Трамп сыпал обещаниями. Он и Мексику пообещал взять в свое «лоно», и Канаду «приютить под своим крылом» в качестве нового штата, и даже на Гренландию «глаз положил».

И все эти телодвижения, как политика, для кого-то могут показаться неудачей. Да, совершенно верное суждение, но есть одно большое тройное НО с последующими вопросами.

Первый вопрос. Настолько ли наивен Трамп, чтобы поверить Путину?

Второй вопрос: Почему США оказывают давление на Европу, которая мало-мальски сопротивляются дальнейшей агрессии России?

Третий вопрос: В чем причина уступчивости Трампа Путину?

Ответ ко всем этим вопросам следует искать в 1938 году, когда, согласно Мюнхенскому сговору, Судетская область тогдашней Чехословакии была отдана нацисткой Германии.

Спустя сто лет, сегодня история повторяется. США отдает на откуп России Украину, не получая ничего взамен.

А вот тут на мизансцену горделивой поступью вступает тот же самый Трамп, но уже не политик, а прагматичный бизнесмен.

Он заключает с официальным Киевом сделку по природным ресурсам, после чего нарушает собственное обещание не поставлять оружие Украине.

Удачно сошлось: Путин оказался не таким уж «хорошим парнем», да и Киев оказался податливым. Почему бы на этом «единстве противоположностей» не подзаработать, подумал Трамп, и не ошибся.

Но есть один нюанс: Трамп — бизнесмен, у которого в приоритете тактические ходы. А вот Путин, прошедший школы КГБ, руководствуется стратегическими целями.

А потому, не стоит удивляться тому, что в ближайшем будущем Вова убедит Дони, что Украина не стоит того, чтобы ссориться. Лучше поделим…