Бывшему главе правительства Пакистана, председателю оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость», ДЗС) Имрану Хану по делу о разглашении государственной тайны может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Об этом заявил на слушаниях в Высоком суде Исламабада специальный прокурор Раджа Ризван Аббаси.

«Имран Хан разгласил зашифрованную совершенно секретную информацию, и по статье 5 закона о государственной тайне он может быть приговорен к лишению свободы на срок свыше 10 лет, пожизненному заключению или к смертной казни», — приводит слова Аббаси газета Dawn. Специальный суд Пакистана по рассмотрению дел, связанных с нарушением гостайны, предъявит официальные обвинения Хану 17 октября. Другим обвиняемым по этому делу является вице-председатель ДЗС, экс-министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.