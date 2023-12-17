Российский президент Владимир Путин начинал войну против Украины, чтобы предотвратить расширение НАТО и ЕС, более того – вернуть себе утерянные в результате распада СССР республики постсоветского пространства и страны Восточной Европы и позиции гегемона в мировой политике. Однако, «хотели как лучше, а получилось как всегда» — в считанные дни после вероломного вторжения России в Украину сразу три бывшие республики почившего в бозе Советского Союза решили срочно вступить в ЕС.

28 февраля 2022 года Киев официально подал заявку на членство в ЕС, 3 марта 2022 года аналогичную заявку отправили и Грузия с Молдовой. Европа, оценив грозящие этим странам риски, отреагировала на удивление быстро — уже в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдове и Украине, а Грузии в ожидании выполнения 12 «приоритетов» тогда отказали. Но вот и Грузия 14-го декабря в качестве рождественского подарка получила статус страны-кандидата на членство в ЕС.

В своих попытках зарубить на корню европейские чаяния и перспективы бывших советских республик, которых российская империя во все времена своего существования, вне зависимости от формы государственной власти, считала своим задним двором, начавшая великодаржавную войну против западной цивилизации и демократического мира Россия добилась усиления и ускорения центробежных сил. Стремительно выходит из-под влияния Москвы ее самый после лукашенковской Беларуси верный форпост – Армения, Азербайджан старается нивелировать российский фактор в своей внешней политике, центрально-азиатские республики ищут поддержки в Китае.

И да, как написал на странице в facebook находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили, путь Грузии в ЕС «открыла Украина». Но уточним – в первую очередь сама Россия, ее имперская и колониальная политика, не знающая пределов, как пушкинская старуха из «Золотой рыбки». Даже сам Кремль признает — предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является попыткой «еще больше досадить России». Это цитата от пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова.

Другая хорошая новость — одновременно с предоставлением Грузии статуса кандидата на том же заседании Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой, причем решение лидеры ЕС приняли в отсутствие кремлевского «казачка», венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать постоянно накладываемые им вето на все антироссийские резолюции и постановления. Орбан сознательно оставил встречу во время голосования за решение по Украине, написав позднее в соцсетях, что «Венгрия не желает участвовать в этом плохом решении и поэтому осталась в стороне от принятия этого решения сегодня».

Итак, вечно вставляющий «палки в колеса» Орбан нейтрализован, более того, идут обсуждения по изменению устава ЕС с тем, чтобы решения принимались большинством голосов, чтобы лишить Орбана права вето.

Теперь дело за малым — Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку). Ее могут утвердить уже на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Это решение говорит о большой трансформации, которую претерпел Евросоюз после российского вторжения в Украину, о его готовности самостоятельно, без оглядки на скептиков и даже на США принимать быстрые решения, это означает, что Украину не отдадут на съедение России, более того – Запад принял вызов и готов бороться и за другие страны бывшего СССР, не желающие находиться под русским ярмом. Это свидетельствует о начале необратимых процессов, о решительности Европы противостоять России.

Плохая новость, что в тот же день, 14 декабря, Венгрия снова заблокировала на саммите Евросоюза выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Но нет сомнения, что ЕС в скором времени решит и этот вопрос. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал проведение экстренного саммита в начале 2024 года, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года. Уверенность в этом после саммита ЕС выразил и канцлер Германии Олаф Шольц, А пока, ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год. И американцы договорятся по оказанию финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Вот уже Сенат США отложил рождественские каникулы, которые должны были начаться в пятницу, 15 декабря, для продолжения работы над выделением средств Украине — члены сената соберутся в понедельник, 18 декабря, чтобы провести голосование по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.

Но если даже решение не будет принято в этом году, то в начале нового года дискуссии возобновятся и Сенат примет единственно верное решение – Украину не оставят без денег. Потому как $61,4 млрд для самой экономически развитой, богатой и могущественной страны мира с ВВП, исчисляющимся десятками триллионов долларов (25,46 триллиона USD в 2022 году), показывающей в текущем году ускорение роста экономики, совершенно незначительная сумма. Тем более, что эти деньги не просто помощь Украине, для самих США — это инвестиции в сохранение за ними глобального лидерства, в доминирование системы демократии и в международное право, определяющее правила сосуществования наций и государств, и, наконец, в модернизацию американской армии, ее военной машины, военной науки и военного производства, что одновременно означает десятки тысяч рабочих мест, то есть — инвестирование в экономику.

А пока в казне Минобороны США на этот год осталось еще $5,2 млрд для предоставления оружия и другой помощи в области безопасности Украине, кроме того США нашли еще 800 миллионов долларов на помощь Украине в составе оборонного бюджета. У Минобороны ФРГ осталось 120 млн евро на новые пакеты военной помощи, и она заложила в бюджет на 2024 год 8 млрд для Украины, вдвое увеличив запланированные ранее 4 млрд. Всемирный банк (ВБ) объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере $1,34 млрд. Вот даже вошедшая в рецессию небольшая Дания с населением всего в 6 млн человек и ВВП 395 млрд долларов выделила Украина целый миллиард долларов. И это равноценный предусмотренным Штатами 61,4 миллиардам долларов вклад в копилку помощи Украине.

Все это дает основания верить, что западные союзники во главе с США не остановят военную помощь и не откажутся от политической поддержки Украины. Они с каждым днем все больше осознают, что Россия не остановится на достигнутом, не прекратит войну и не покинет оккупированные территории. Российского медведя с львиным оскалом можно только вышвырнуть из Украины и гнать до его берлоги. Как предупредил глава Пентагона Ллойд Остин, «Путин продолжит свои попытки захватить суверенные демократии в Восточной Европе, если его не остановить в Украине». Более того, он указал на «огромное значение Украины для безопасности США» и на последней встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заверил его в том, что страна твёрдо намерена поддерживать Украину.

Потому как, пишет CNN, американские и европейские чиновники уже понимают — Украина вполне может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и ЕС не предоставят ей дополнительную помощь. «Я не думаю, что люди до конца осознают, что на самом деле будет означать падение Украины», — сказал CNN европейский дипломат. «Мы увидим ужасные вещи: этнические чистки и полное разрушение Украины. Вспомните, что они сделали в Буче. Так что, это уже успех, если мы сможем предотвратить это. И именно поэтому мы должны продолжать».