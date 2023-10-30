Ситуация в Израиле продолжает вызывать тревогу у многих в мире. Не превратится ли и эта война в затяжную рану, подобную той, которую мы видим в Украине?

Израильские сухопутные войска уже ведут боевые действия в секторе Газа. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас призывает к созыву экстренного саммита Лиги арабских стран, чтобы «остановить жестокую агрессию» Израиля и «сделать всё возможное, чтобы наш народ смог остаться на своей земле».

Выступление в Рамаллахе последовало за заявлениями руководства Израиля о начале «второго этапа» войны с ХАМАС.

«Война будет долгой и трудной», – заявил Биньямин Нетаньяху, сравнив нынешнюю эскалацию конфликта с борьбой за независимость еврейского государства. Как отмечают израильские власти, страна ставит перед собой две основные цели – полностью разгромить ХАМАС и вернуть заложников, захваченных во время атаки 7 октября.

Армия обороны Израиля продолжила наземные операции в палестинском анклаве. ЦАХАЛ заявил, что рассматривает Газу и прилегающие к городу районы как «поле боля». При этом официальные лица в Израиле по-прежнему избегают таких терминов, как «полномасштабное наступление». Действия сухопутных подразделений сопровождаются резко возросшей интенсивностью авиационных и артиллерийских ударов.

Армия обороны Израиля открыто не говорит о своих планах на ближайшие сутки, но, судя по косвенным признакам, отвода войск из северной части сектора Газа не планируется. По некоторой оперативной информации, возможно, израильские военные планируют зачистку ряда тоннелей. Также, судя по всему, спецслужбы проводят свою операцию по обнаружению особо значимых целей, и отдельно – по установлению местоположения заложников.

Так можно ли считать, что полномасштабная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась? Эксперты призывают не спешить с формулировками. Но, по их словам, мы точно наблюдаем весьма масштабный наземный рейд, который может стать начальным этапом большой операции.

Своей оценкой ситуации согласились поделиться с # известные израильские аналитики.

Военный эксперт Давид Гендельман:

— Наземная операция в Газе продолжается в формате «развертывающаяся операция» с постепенным наращиванием давления. Введены дополнительные силы, продвижение еще на несколько километров вглубь на отдельных направлениях в северной части сектора. Прочесывание местности, разминирование, yничтoжение туннелей, ракетных пусковых установок, разведка на себя.

Боевики ХАМАСа в основном ведут дистанционный огонь, минометы, ПТРК, снайперы, прямые боестолкновения есть, но на данном этапе их относительно немного.

Действия сухопутных сил сопровождаются мощной авиационной и артиллерийской поддержкой. Пока действия ведутся на окраинах, подходят к густо застроенной местности.

В целом операция планируется длительной, по планам несколько недель на этап захвата и несколько недель на этап зачистки, то есть мы уже выходим на месяцы, поэтому в Израиле уже официально говорят минимум про три месяца.

Исследователь-иранист, журналист Михаэль Бородкин:

— На данный момент израильское правительство продолжает подчеркивать, что поставлена цель — уничтожить террористическую организацию ХАМАС. Практически все согласны, что без масштабного ввода войск в сектор Газа, установления контроля над территорией и планомерной зачистки добиться этой цели невозможно. Следовательно, большая наземная — и подземная, из-за количества туннелей — операция непременно состоится.

Сроки, конечно, определить почти невозможно. Считается, что на установление контроля над сектором Газа требуется несколько недель, и еще несколько недель продлится зачистка. Вместе с тем, операция может продлиться дольше из-за несколько причин. Например, военные, изучив последние данные разведки, могут прийти к выводу, что потенциал ударов с воздуха еще не исчерпан, и можно значительно ослабить ХАМАС новыми ударами по инфраструктуре. Это отложит масштабный ввод сухопутных войск. Помимо этого, характер операции может быть разным. Сейчас выбрано постепенное усиление давления путем последовательного расширения рейдов в сектор Газа. Возможно, потом это изменится, и операция пойдет быстрее. Наконец, остается проблема заложников, похищенных ХАМАСом. Нельзя исключить возникновение гуманитарных пауз из-за освобождения небольших групп этих людей, из-за обменов, из-за переговоров и т. д.

Некоторые военные эксперты уже заявили, что война может продлиться несколько лет. Другие говорят, что в лучшем случае надо готовиться к 6-8 месяцам войны. Но, полагаю, все будет зависеть от развития операции в секторе Газа. Слишком много факторов влияют на ситуацию, и это затрудняет точный прогноз.