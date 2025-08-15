Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может продлиться шесть-семь часов в силу приличного количества запланированных мероприятий.

Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что переговоры завершатся результативно.

По его словам, Москва исходит из того, что сперва у лидеров состоится беседа тет-а-тет. «Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников», — добавил Песков.

«Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», — отметил представитель Кремля.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть результативной, чтобы можно было затем обсуждать возможность трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского, считает Песков.