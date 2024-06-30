В МВД Сербии сообщили, кто совершил теракт у посольства Израиля в Белграде.

Согласно заявлению, нападение совершил 25-летний гражданин Сербии, по предварительным данным, сторонник исламистского движения.

Об этом заявил глава МВД Сербии Дачич. «Теракт совершил Милош Жуйович 1999 г. рождения из г. Младеновац, сменивший имя на Салахудин», — отметил министр.

Как отметили в МВД, повышенные меры безопасности действуют не только в столице, но и по всей стране.

29 июня мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, охранявшего посольство Израиля, после чего был нейтрализован ответным огнем. Глава МВД страны Дачич заявил, что речь идет о теракте. Как сообщили в израильском МИД, никто из дипломатов не пострадал. (АзФронт)