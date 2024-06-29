В Сербии неизвестный мужчина ранил из арбалета в шею полицейского, который дежурил у посольства Израиля. После инцидента нападавший был ликвидирован, сообщил 29 июня глава МВД республики Ивица Дачич.

«Неизвестный человек <…> несколько раз подходил к полицейскому, спрашивал у него, где музей. Жандарм ответил, что музея нет. [Мужчина] снова вернулся, <…> достал из сумки арбалет и стрелы и выстрелил в шею сотрудника жандармерии», — приводит слова Дачича Novosti.rs.

Полицейский в целях самообороны применил оружие, и нападавший скончался от полученного ранения. Пострадавшего сотрудника жандармерии экстренно доставили в реанимацию.

По словам главы МВД, произошедшее является террористическим актом, направленным против Сербии и против полиции. Он сообщил, что в качестве меры предосторожности было арестовано еще несколько человек, которые в момент нападения находились рядом с полицейскими участками.

«Некоторые подозрения уже есть, и есть указания, что речь идет об известных спецслужбам лицах и о ваххабитском движении, но это неподтвержденная информация. Мы усилили все меры безопасности в городе», — добавил он.