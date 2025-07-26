Полиция индийского штата Уттар-Прадеш арестовала 47-летнего Харшвардхана Джайна, который почти десять лет выдавал себя за дипломата вымышленных микрогосударств и обещал людям работу за рубежом в обмен на крупные суммы денег, сообщает Associated Press.

Джайн создал фальшивое посольство в арендованном доме в районе Кави Нагар города Газиабад, недалеко от Нью-Дели. По словам старшего офицера полиции спецгруппы штата Сушила Гуле, подозреваемый называл себя послом или советником таких «государств», как «Вестарктика» и «Себорга».

Вестарктика — это непризнанная микронация в Антарктиде, а Себорга — итальянский городок с символическим правительством. Джайн также выдумал несуществующее государство «Паулвия».

При обыске полиция обнаружила четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, около 4,5 млн индийских рупий ($52 095) наличными, а также иностранную валюту. В доме хранились фальшивые печати МИД Индии и почти трех десятков стран, поддельные дипломатические паспорта и отредактированные фотографии Джайна с мировыми лидерами.

По словам полиции, мужчина подозревается в отмывании денег через подставные компании за рубежом. Ему предъявлены обвинения в подделке документов, самозванстве и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что Джайн был связан со скандальным гуру Чандрасвами, который умер в 2017 году. Через Чандрасвами он познакомился с международным торговцем оружием Аднаном Хашогги. (The Insider)