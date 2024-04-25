Пассажиры самолета Air France, совершившего вчера вынужденную посадку в Баку, утром 25 апреля отправлены в Париж на другом самолете. Об этом Turan сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Баку.

Air France отправил в Баку новый самолет, который забрал пассажиров в Париж.

24 апреля в Бакинском международном аэропорту был объявлен сигнал тревоги в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании «Air France».

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту.

«В связи с объявленным в аэропорту сигналом тревоги все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность. Самолет Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени. 280 пассажиров самолета были немедленно эвакуированы, пострадавших нет», — отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время самолет проходит проверку, организован комплекс необходимых мероприятий для установления причин инцидента.