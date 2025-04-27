Полиция Канады предварительно отвергла версию о возможном теракте в связи с наездом внедорожника на участников филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщается на странице МВД страны в соцсети X.

«На данный момент мы уверены, что данный инцидент не был террористическим актом», — говорится в сообщении.

27 апреля внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. По данным местных правоохранительных органов, водитель машины был задержан на месте происшествия.

Как сообщил телеканал Global News, за рулем машины находился 30-летний мужчина. В публикации приводятся слова мэра канадского города Кена Сима, который заявил, что был потрясен этим «ужасным инцидентом». Политик добавил, что в ближайшее время власти постараются предоставить гражданам больше информации о произошедшем.