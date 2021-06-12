Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к болельщикам в связи с проведением сегодня матча чемпионата Европы по футболу в Баку.

Как сообщает Report, начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Real TV, что болельщики могут приносить на стадион до 100 мл воды только в пластиковых емкостях.

Представитель МВД напомнил о запрете для проноса на стадион пиротехнических средств, стеклянных бутылок и емкостей: «Если болельщики попытаются пройти на территорию стадиона с запрещенными предметами, их заберут при входе. В пределах стадиона функционируют до 35 различных объектов общественного питания. На этих объектах продаются продукты, которые могут удовлетворить нужды фанатов. Там есть все необходимые продукты».