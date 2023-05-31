Жители Москвы начали активно покупать антидроновые ружья после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу РФ 30 мая.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Вчера, 30 мая, был всплеск по продажам антидроновых систем. В основном брали ружья», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что цены на антидроновые ружья стартуют от 1,5 млн рублей.

«Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья», — подтвердили ТАСС в компании Detector Systems, занимающейся продажей средств противодействия дронам, в ответ на вопрос о спросе на такие устройства после атаки БПЛА на Москву.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.