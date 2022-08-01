Корпус морской пехоты США может отказаться от тяжелой боевой техники в пользу легких и мобильных амфибий, в том числе безэкипажных. Такое решение рассматривается после анализа боевых действий на Украине, сообщает National Interest.

По данным издания, в качестве основной боевой машины пехоты может быть выбран колесный плавающий беспилотник ARV, способный выдвигаться в глубь поля боя, вести разведку, расставлять датчики и сенсоры для наблюдения за обстановкой на поле боя.

Кроме того, ARV может выпускать разведывательные и атакующие дроны, которые будут дополнять картинку и предоставлять дополнительные возможности для атаки целей.

Сейчас в качестве прототипов ARV тестируются разработки двух оборонных концернов — Textron и General Dynamics Land Systems. После этого командование выберет платформу для создания мобильных десантных подразделений.

Стратегия развития Корпуса морской пехоты до 2030 года предусматривает отказ от танков и других тяжелых платформ в пользу более быстрых и маневренных амфибийных систем и вооружений. В качестве основания приводятся боевые действия на Украине, где мобильные подразделения ВСУ на легких машинах приводятся в качестве более маневренных сил, чем подразделения с тяжелой бронетехникой.

В стратегии также отмечается, что в качестве резервной силы будущего морской пехоте потребуются разведывательные и атакующие беспилотники, которые можно запускать удаленно, но которые будут дополнять картину поля боя, взаимодействуя с наземной техникой и внешними сенсорами и датчиками.(Газета.Ru)