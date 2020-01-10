Монополия и низкая производительность – две беды отечественного картофелеводства

Картофель – одна из самых востребованных сельскохозяйственных культур в нашей стране. Его не зря называют вторым хлебом, он быстро дает чувство насыщения и стоит недорого. 2019 год оказался в Азербайджане урожайным на картофель, но найти в продаже отечественный картофель непросто.

Как рассказал «Зеркало» вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов, в республику завезли большую партию картофеля, преимущественно из Ирана. Причем, картофель этот отнюдь не лучшего качества, говорит он. А тем временем отечественные производители этого овоща не могут реализовать свой продукт. В предыдущие годы, отмечает наш собеседник, такой катастрофичной ситуация не была.

«На днях я побывал в Кедабекском районе, и просто ужаснулся происходящему. Известно, что кедабекский картофель славится на всю страну и даже за ее пределами своими вкусовыми качествами, а продать его фермеры не могут. Тысячи тонн картофеля хранятся и не находят покупателя, в частности в селе Славянка. А ведь если потеплеет, то картофель начнет портиться, прорастать, и все усилия крестьян пойдут прахом. Они готовы продавать его в деревнях уже даже по 50 гяпиков. Государство, в частности министерство сельского хозяйства, должно помогать фермерам в реализации сельскохозяйственной продукции, но ничего в этом плане не делается»,– отметил Дж.Исмаилов.

По его мнению, если в стране производится достаточно тех или иных сельскохозяйственных культур, должны быть созданы механизмы, запрещающие ввоз их из других стран. Необходимо защитить отечественного производителя. «Но у нас предпочитают по дешевке приобретать некачественный картофель из Ирана, а также России. Скупщики приобретают иранскую картошку где-то по 25 гяпиков за килограмм. Наш картофель подороже, но он гораздо вкуснее. При Минсельхозе есть отдел, занимающийся вопросами картофелеводства, но непонятно, что он делает. Нужна грамотная логистика. У нас ведь есть логистические центры, их надо правильно использовать», –считает эксперт.

По его словам, предпочтение должно отдаваться местной продукции, это пойдет на пользу и производителям и потребителям. Картофель, закупаемый у фермеров, сначала должен проходить контроль качества.

«Проблема в том, –говорит Дж. Исмаилов,–что никто из чиновников фермеров не слышит, они в полном отчаянии. Их надо поддерживать, но как оказалось, до них никому нет дела».

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов также отметил, что страну наводнил иранский картофель. «Буквально вчера купил такой картофель на одном из бакинских рынков. Но такое положение дел имеет место уже давно. Пять лет назад я был на рынке в Кедабеке и даже там продавался иранский картофель. Та же ситуация и в других районах страны. А продукция наших производителей оказалась никому не нужна. Они не могут даже попасть на рынки. Уже не раз говорили о том, что импорт в руках монополистов и оптовой рынок тоже. Именно через них идет реализация, и эту систему будет непросто разрушить»,– говорит он.

Правительство призывает крестьян заниматься сельским хозяйством, те покупают посевной материал, необходимое оборудование, удобрения, а потом не могут реализовать свою продукцию. Им, по словам эксперта, стоит подумать о том, чтобы больше экспортировать картофель в другие страны. Кстати, согласно данным Минсельхоза в 2019 году Азербайджан экспортировал картофель в восемь стран: в Россию, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Ирак и Украину.

Что касается импорта картофеля, то, как говорит В.Магеррамов, в год в страну завозят более 200 тысяч тонн этого овоща. «Отечественный, в частности кедабекский картофель хорош, но не конкурентоспособен. Его производство обходится слишком дорого. Фермеры получают 10-15 тонн с гектара, а это низкие показатели. Во многих странах они в 2-3 раза выше. Почему закупают в Иране? Потому что там картофель стоит дешевле даже с учетом транспортных расходов»,– заявил эксперт.

В правительстве, по его словам, не предпринимают никаких мер, чтобы помочь фермерам повысить продуктивность. Нужно заниматься селекцией, выводя наиболее продуктивные районированные сорта. Фермерам должны предоставить возможность приобретать дешевые и качественные минеральные удобрения и пестициды. То, что привозят в страну сейчас, как отмечает В.Магеррамов, обычно низкого качества. Крестьяне используют такие удобрения, но это не способствует хорошим результатам.