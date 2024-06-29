Местные СМИ выступили с заголовками о невысоких ценах на бензин в Азербайджане и возвестили о грядущем повышении тарифов на народную марку автомобильного топлива АИ-92 и дизель. Подорожание анонсируют со ссылкой на правительственные источники и паблики в соцсетях без раскрытия дополнительной информации.

Данные о «незначительном» подорожании автомобильного горючего не нашли официального подтверждения, однако бурно подхвачены новостными порталами. Новость преподносится с привязкой к экологическим проблемам и популяризации электромобилей. Сообщается, что это решение должно побудить население пересесть с традиционных машин на экологически чистые автомобили и поддержать таким образом чистоту окружающей среды.

На данный момент после последнего подорожания тариф на бензин АИ-92 составляет 1AZN, стоимость дизеля регламентирована на уровне 0,80 гяпик за литр. Прайс на эти виды автомобильного топлива устанавливается Тарифным Советом (ТС).

Представители местных экспертных кругов не ожидают немедленного повышения. По словам депутата Милли Меджлиса Вахида Ахмедова, тарифы на бензин и дизель не повысятся до нового года. С ним солидарен экономист Натиг Джафарли. По его словам, перед парламентскими правительство не пойдет на такой непопулярный шаг. Кроме прочего, пока еще нет никаких экономических оснований для повышения тарифов на автомобильное топливо. «Азербайджан является нефтяной страной и не зависит от импорта сырья. Цены на международных рынках нефти стабильно держатся на отметке 80 – 85 долларов за баррель». Привязывая повышение к модной экологической повестке, облачая подорожание в гламурное платье зеленых инициатив, следует прежде позаботиться о системных мерах по обновлению местного автопарка, уверен он.

«Если правительство действительно озабочено переходом на экологический автотранспорт, нужно принимать широкую программу стимулирования для естественного и органичного перехода, — продолжил экономист. – Существующих преференций в сегменте электромобилей и гибридных машин недостаточно, поэтому новые машины стоят дорого и не по карману населению. Льготы почему-то распространяются только на трехлетние электромобили, а ведь принцип работы двигателей таких авто одинаковый и не зависит от срока выпуска – сошел автомобиль с конвейера вчера или десять лет назад. Поэтому непонятна логика ограничений на льготы по году выпуска машин с электрическими двигателями».

По мнению Н. Джафарли, можно было бы применить налоговые льготы для таких машин – обнулить акцизы и прочие государственные сборы для электромобилей с пробегом до 100 тысяч километров и позволить таким образом населению пересаживаться на экологически чистый личный автотранспорт. Ведь если ликвидировать налоговую нагрузку, люди смогут покупать электромобили за рубежом и ввозить их в страну. Есть и другой нюанс, уточняет эксперт:

«Допустим, мы добились увеличения электромобилей на наших дорогах, но есть ли в республике соответствующая инфраструктура? Почему ее не расширяют в соответствии с заявленными планами? Ведь на сегодняшний день в регионах ее попросту нет. Так что апеллируя к зеленой тематике применительно к повышению цен на бензин и дизель, нужно прежде создавать условия для перехода на экологически чистый транспорт, чтобы подобные заявления выглядели уместно. Наконец, не следует забывать, что дизель широко используется в аграрном секторе и на общественном транспорте. Поэтому заявления о повышении тарифа на это топливо для перехода на электромобили вызывают вопросы. И потом, как решать последующие проблемы с грузоперевозками?».

В структуре себестоимости аграрной продукции расходы на топливо достигают 40 процентов, говорит экономист. В сегменте грузовых и пассажирских перевозок это 20 процентов от всех издержек. Поэтому рост цен на это горючее обернется подорожанием сельхозпродукции и продовольственной инфляцией.

Тем временем глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан видит объективные причины, действующие на повышение автомобильного горючего местного производства. Ранее эксперт сообщал, что стартовавшая с 2015 года модернизация НПЗ после 2018 года развернулась с новой силой. «Сегодня перед страной стоит задача, которая заключается в том, чтобы добиться производства топлива стандарта «Евро-5». В достижение этой цели уже вложены серьезные инвестиции», — по мнению аналитика, цены на автомобильное горючее продолжат расти, ведь расходы должны окупаться.

Уместно напомнить, что в этом году представители экономического сообщества ожидали подорожания импортируемых бензинов Premium Euro-95 и Super Euro-98 из-за возросших поступлений по акцизам, применяемым к импорту нефтепродуктов, в государственном бюджете.