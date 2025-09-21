Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев во время проповеди в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах заявил, что источник всех бед в мире — образованные люди. «Мы живем в это время, когда беда пришла давно уже. Беда пришла от образованных. От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как там другие всякие биологи, «болтологи», всякие там экономисты. Адам Смит, там Дунс Скот», — сказал священнослужитель (видео он опубликовал на собственном канале на YouTube). По словам Ткачева, образованные люди «насытили весь мир теориями» о том, что человек может жить без бога, и что «главное в человеке — это экономика и телесное здоровье».

Священник отметил, что среди ученых есть и верующие, однако «в академиях наук — в Российской академии наук, во Всемирной академии наук, во Французской академии бессмертных большинство из них составляют безбожники». Ткачев подчеркнул, что эти люди «верят в математику, а в Иисуса Христа не верят». «Они верят в высшую математику, а высшую мудрость христианскую — знать даже не хотят. Поэтому если ум твой отказывается богу поклониться, то самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели», — подытожил он.

Это не первое эпатажное высказывание протоиерея. Так, в августе Ткачев оправдывал физическое насилие над детьми в «полных семьях», заявляя, что «без физического воздействия не обойтись» при «чрезмерно вызывающем» поведении. Он также утверждал, что воспитание должно быть «спартанским», а дети «лучше вырастают», когда терпят трудности.

В мае священнослужитель предложил ввести налог на бездетность для мужчин старше 40 лет, назвав их «трутнями» и предположив, что они «либо кастраты, либо болеют». В том же месяце он обвинил женщин в демографическом кризисе, охарактеризовав их как «дохлых, трусливых, развратных и не желающих рожать».

В апреле Ткачев утверждал, что россияне должны «мучиться» и «терпеть», поскольку жизнь без тревог и лишений, по его словам, является признаком того, что бог «забыл» человека. (moscowtimes.ru)