Молдова и «ПМР»: Истерия на фоне пандемии

В последние дни сепаратисты Приднестровья и примкнувшие к ним российские эксперты затеяли кампанию по обвинению Кишинева в том, что якобы, воспользовавшись пандемией, Молдова предпринимает действия по удушению «Приднестровской Молдавской Республики». Они утверждают, что туда специальным образом не пропускали лекарства, что блокировали работу электронных платежных систем, и т. д. И еще странно, они обвиняют свою любимую Москву в том, что она чуть ли не «сдает» по-тихому Приднестровье.

Блокадой Приднестровья они называют то, что несколько дней шесть машин с лекарствами не могли попасть туда, поскольку Кишинев требовал наличие специальных разрешений.

Дело в том, что в отличие от других постсоветских стран, имеющих проблемы с сепаратизмом, преимущество Молдовы в том, что все грузы, предназначенные для Приднестровья, должны идти через территорию, подконтрольную Кишиневу. А списки разрешенных медикаментов в Тирасполе и в Кишиневе отличаются друг от друга – Молдова закупает лекарства в ЕС, Приднестровье – в России и Украине.

Тирасполь обратился за помощью к участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» (России, Украины, Евросоюза, США и ОБСЕ). «Мы пытались решить эту проблему с момента захода первой машины, которая стоит уже неделю на таможенном переходе Украина-Молдова. Никто не говорил «нет», но и не собирался предпринимать какие-то меры для того, чтобы машины прошли», — заявил «президент ПМР» Вадим Красносельский.

Кроме того, Молдова заблокировала работу международных платежных систем на территории «ПМР», через которые 10 тысяч российских пенсионеров Приднестровья получали пенсии, а еще 6 тысяч его жителей — переводы от членов семей, работающих в других странах.

И если раньше можно было выехать в ближайшие населенные пункты Молдовы или Украины и получить там свои деньги, то с введением жестких карантинных мер такой возможности нет. В результате 16 тысяч граждан Приднестровья оказались в стесненных обстоятельствах.

Ответ тут, вроде бы, напрашивается сам собой – пеняйте на себя. Хотите не иметь таких проблем впредь – задумайтесь о том, что лучше все-таки признавать своим центром законную столицу Кишинев, а не никем не признаваемый Тирасполь. Но нет – вместо осознания следуют обвинения. Впрочем, обвинения звучат из рупоров все тех же сепаратистов. Может сами пенсионеры и не прочь считаться гражданами только Молдовы, а никакой не «ПМР», но деваться некуда – их дома, села, города контролируются стоящими там незаконно российскими вооруженными формированиями.

Но ситуация с деньгами не безвыходная – люди стали выезжать в Варницу, пригород Бендер. Официально Варница считается молдавской территорией, в «ПМР» же Варницу считают своей. Сегодня это единственный населенный пункт, доступ в который не перекрыт для приднестровцев, и там они могут обналичивать свои поступления.

Да и ситуация с машинами, которые везли лекарства в Приднестровье, уже разрешилась – после проверок их пропустили.

Тем не менее, «президент ПМР» Вадим Красносельский уже обратился за помощью к Российской Федерации с призывом «обратить внимание на факты массового нарушения со стороны Республики Молдова прав граждан РФ».

Кроме того, по его словам «власти Молдовы фактически используют бюрократические проволочки для втягивания приднестровских предпринимателей в свое правовое поле». Что ж, трудно ожидать чего-то другого от государства, стремящегося к восстановлению полного суверенитета над всеми своими территориями.

Кстати, поделом, что проблема с выплатами коснулась и российских военнослужащих, «участвующих в миротворческой операции», которые теперь не могут пользоваться международными системами Visa и MasterCard на оккупированной ими территории.

И эта ситуация вызвала раздражение у московского издания «Красная Весна». Ему абсолютно не понятна позиция Кремля, потому что «Москва своими руками, своим бездействием и самоустранением толкает регион в сторону НАТО. Кроме того, Россия финансирует дрейф Молдовы на Запад. Что касается Приднестровья, то если Москва надеется, что через создание федерализации Молдовы с Приднестровьем она сможет привязать Кишинев к себе, то эти надежды не оправдаются. На протяжении многих лет Запад проводит гуманитарные миссии в Молдове по дерусификации и воспитанию антирусских настроений. В Молдове уже разработали план дерусификации и люстрации Приднестровского региона. И все это будет прикрыто дружественными войсками НАТО, которые по факту уже находятся на территории Молдовы».

Одним словом, неприкрытый бред.

Усердствует и прокремлевское агентство «Регнум», которое в это же время приводит «ценные» мнения различных российских экспертов, обвиняющих Москву в том, что она «готова принести приднестровцев в жертву Додону и поддержке «территориальной целостности» Молдовы».

Но какие бы там настроения ни победили в Кремле в связи с этой ситуацией, дела это не поменяет. Реалии таковы, что нет у Москвы практических инструментов помешать Кишиневу в проведении своей линии в отношении сепаратистов и оккупантов.