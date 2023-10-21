Майя Санду считает, что если бы Россия достигла успеха в войне против Украины, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство.

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что война Российской Федерации против Украины направлена на уничтожение ее государства и украинцев как нации. Россия стремится восстановить контроль над государствами, которые входили в СССР. Об этом она сказала во время пленарного заседания 27-й конференции «Форум 2000», проходящей в Праге (Чешская Республика), сообщает Agora.

«Война России призвана положить конец существованию Украины как суверенного государства и украинского народа как нации. Если бы Россия достигла успеха, это, вероятно, положило бы конец и существованию Молдовы как свободного государства. Сегодня Россия хочет контролировать государства бывшего Советского Союза, как она когда-то контролировала государства Центральной и Восточной Европы. Меняются предлоги, идеология и исторические обстоятельства, сущность грубой силы сохраняется», — подчеркнула Майя Санду.

Она отметила, что большинство стран региона не могут оставаться в стороне, необходимо сделать выбор, который определит их будущее на десятилетия вперед.

«На какой стороне вы хотите быть? На стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды?» — спросила Санду.

По ее словам, для Республики Молдова демократия — это выбор как цивилизационный, так и экзистенциальный, ведь молдавский народ долго был лишен права голоса.

«Слишком долго нам, молдаванам, не позволяли быть самими собой. Но свободные нации не жертвуют своим достоинством даже перед гораздо более высокой силой. Молдова тоже этого не сделала… Несправедливая и неспровоцированная война по подчинению Украины не оставляет сомнений: если мы потерпим неудачу, мы будем втянуты обратно в прошлую сферу влияния России, открытую для вторжения в любой момент», — отметила президент.

Санду демонстрирует совершенно недвусмысленную позицию по отношению к нынешней России. Тем интереснее, насколько еще сильны позиции Москвы в Молдове? Много ли у нее там остается агентов влияния, каких-то структур, пытающихся вести подрывную деятельность против молдовской государственности? И это еще при том, что остается нерешенной проблема Приднестровья, и у Кишинева есть неоднозначные взаимоотношения с Гагаузской автономией. Насколько сильны угрозы?

Эти вопросы # согласился прокомментировать экс-министр юстиции Республики Молдова, в прошлом член Венецианской комиссии СЕ Александру Тэнасе.

По его словам, российская политика в отношении стран, ранее входивших в состав советской империи, варьируется в зависимости от разных геополитических обстоятельств, однако, суть этой политики остаётся неизменной. «В ходе своих телевизионных монологов президент Путин неоднократно чётко формулировал свою позицию относительно «незаконного» выхода из состава СССР различных народов, которые были оккупированы в разные периоды. Это свидетельствует о явном стратегическом курсе на восстановление империи в пределах бывшего Советского Союза.

В краткосрочной перспективе, Кремль стремится добиться признания своего права на влияние на бывшие советские республики, воссоздавая некий нео-колониальный контроль. Эти страны должны быть лишены своего суверенного права самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Такие вопросы как членство в ЕС или НАТО, априори неприемлемы для Кремля.

Для достижения этой цели Кремль использует разнообразные инструменты, от установления лояльных марионеточных коррумпированных режимов до развязывания настоящих войн, как это случалось в Молдове в 1992 году, Грузии в 2008-м и Украине в 2014-м.

В этом контексте, позиция нашего президента относительно исхода войны в Украине ясна и абсолютно разумна», — полагает бывший член правительства.

По его словам, в начале военных действий в Украине Россия стремилась с помощью силы свергнуть законное правительство в Киеве, с целью установить марионеточное правительство, возглавляемое либо Медведчуком, либо беглым экс-президентом Януковичем, а затем запустить процесс „белорусизации” в Украине.

«В случае успеха такого плана, это могло косвенно привести к свержению легитимного правительства в Кишинёве, с последующим запуском «приднестровизации» нашей страны. Важно отметить, что в период, когда российские оккупационные войска бомбили Одессу, лидер социалистов Игорь Додон, который в Кишинёве рассматривается как марионетка Москвы, открыто говорил что «наши рядом». Можно предположить, что этому политику с «пониженной социальной ответственностью» была отведена Кремлём роль молдавского Медведчука или Януковича.

Однако, после неудачи блицкрига под Киевом, Кремль изменил свою тактику в отношении наших стран. Путин хочет убить как можно больше украинцев и разрушить всё, что возможно разрушить в этой стране. Россия хочет превратить Украину в территорию непригодную для нормальной жизни.

В Молдове, стратегия несколько отличается. Тут Россия ведёт гибридную войну, используя все доступные ресурсы, начиная от пропаганды и манипуляций общественным мнением, и заканчивая вливанием огромных сумм теневых финансов в политический процесс с целью свержения проевропейского правительства в Кишинёве», — отметил Тэнасе.

Он полагает, что Кишинёв полностью осознаёт, насколько судьба Молдовы зависит от развития событий на фронтах в Украине.

«Именно поэтому наша президент, госпожа Санду, заняла чёткую и недвусмысленную позицию относительно российской агрессии против Украины. Следует отметить, что согласно данным общественных опросов, большинство граждан нашей страны поддерживают президентскую позицию по этому вопросу.

Мы должны признать, что Россия традиционно имела и до сих пор имеет важные инструменты влияния в Молдове. Речь идет о ряде политических партий, которые Россия контролирует и финансирует. Еще одним важным средством влияния России в Молдове является филиал Русской Православной Церкви в Республике Молдова, известный как Митрополия Молдовы. Третьим элементом влияния являются военные и гражданские структуры оккупации в восточных районах Республики Молдова, на левом берегу реки Днестр», — заявил аналитик.

Кроме того, после прихода к власти президента Санду, Москва активизировала сепаратистские настроения в Гагаузской автономии, но говорить о какой-то реальной угрозе сепаратизма там не приходится, добавил он.

«Москва использует эти инструменты в большей степени для шантажа и дестабилизации ситуации, чем для создания реальных угроз. Пока Россия не достигает никаких успехов на фронте в Украине, попытка разжечь ситуацию в Молдове кажется имеющей мало шансов на успех. С одной стороны, большинство населения поддерживает правительство в этом вопросе. С другой стороны, в случае возникновения реальных угроз, Кишинёв станет ещё ближе к Киеву, со всеми возможными последствиями, вытекающими из такой ситуации», — заключил экс-министр.