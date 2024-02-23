Литературный мир Азербайджана 24 февраля будет праздновать день рождения выдающегося поэта, драматурга, переводчика и педагога Абдуллы Шаига.

Автор всеми любимой сказки «Тыг-тыг ханым» вошел в историю и сердца огромного количества людей как один из первых детских писателей Азербайджана.

Предлагаем читателям # совершить экскурсию по дому-музею Абдуллы Шаига, который находится на одноименной улице и является местом, где можно узнать много интересного и сказочного.

В уютной 4-х комнатной квартире отражена вся жизнь и деятельность писателя. Здесь можно увидеть фамильные вещи семьи, личные вещи Абдуллы Шаига и его знаменитый письменный стол, за которым были созданы все гениальные творения автора, и за которым собирались многие выдающиеся творческие деятели того периода.

Дом-музей Абдуллы Шаига был создан по инициативе сына Абдуллы Шаига — Кямала Талыбзаде в 1990 году.

Абдулла Шаиг прожил в этом доме с 1916 по 1957 годы, после чего семья литератора переехала в новую, более просторную квартиру.

Интересные факты о музее:

— Стрелки старинных настенных часов в одной из комнат показывают время ухода поэта из жизни.

— Абдулла Шаиг называл свой письменный стол «другом», что подтверждается в письме, сохраненном семьей поэта. Мама Абдуллы Шаига хотела поменять стол на новый, более современный. Услышав эту новость, поэт настолько расстроился, что написал письмо — обращение к своему столу, очень трепетно излив в нем свои переживания с предстоящей разлукой. Прочитав это трогательное письмо, мама Абдуллы Шаига вмиг передумала покупать своему талантливому сыну новый стол.

— В гостиной нынешнего дома-музея, несмотря на очень маленькую квадратуру, сыграли аж 4 свадьбы: самого Абдуллы Шаига, одного из его любимых студентов, которого он на время приютил в своем доме, Самеда Вургуна и сына поэта — Кямала.

— Директором музея является внучка Абдуллы Шаига Улькер Талыбзазе

— Вход в музей — бесплатный, а двери этой творческой святыни открыты для всех, кто верит в доброту, чудеса и сказки.