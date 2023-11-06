Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в «покупке» избирателей в преддверии местных выборов, которые прошли в воскресенье, 5 ноября.

По словам Санду, которые цитирует агентство Reuters, за два месяца Москва перевела «преступным группам» сумму, эквивалентную почти пяти миллионам долларов. Среди них – партия евроскептиков «Шор», которую называют пророссийской. В июне 2023 года суд признал её «неконституционной», но в октябре допустил до выборов.

«Раньше Россия покупала тех людей, которые управляли Молдовой», — сказала Санду, имея в виду коррупционные скандалы в предыдущем правительстве, пишет Reuters. «Больше такой возможности у неё нет. Теперь она покупает молдавских граждан», – продолжила Санду.

Она призвала полицию наказать виновных, а избирателей – поддержать её однопартийцев на грядущих выборах, чтобы продемонстрировать одобрение нынешнего проевропейского курса страны.

Насколько велика опасность для Молдовы, обозначенная президентом Санду? Получается, промосковские силы могут взять в свои руки власть на местах, в муниципалитетах? Что они смогут противопоставить прозападному курсу правительства и парламента, если станут контролировать низовые органы власти?

Своим мнением на эту тему согласились поделиться с # эксперты из Молдовы.

Доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский отметил, что в далекие прошлые времена, когда военным путем не могли взять крепость, старались подкупить кого-то из защитников, чтобы они пустили врага внутрь.

«Так поступает и Россия. Военным путем дойти до Молдовы не удалось. Украина не пропустила. Поэтому предпринимают попытку захватить Молдову, используя своих политических марионеток.

Вместо запрещённой Партии Шор, беглый преступник Илан Шор (приговор суда – 15 лет), создает Партию Шанс и берет под контроль Партию Возрождение. По оценке президента Майи Санду через эти партии Шор бросил на подкуп избирателей 5 млн долларов, а по мнению политика Ренато Усатого, почти в три раза больше.

Под руководством Кремля также работает Партия социалистов. Все три партии не скрывают свою пророссийскою ориентацию. Правда, Партия Шанс старается не очень это выпячивать. Кроме этого есть еще несколько партий, которые также поддерживаются Кремлем, которые пытаются продать себя избирателям, как якобы проевропейские партии.

У всех этих партий есть хороший шанс успешно выступить на местных выборах. Во-первых, им действительно удалось купить значительную часть избирателей. Как непосредственно деньгами, так и обещаниями всяческих благ в случае их победы. Отметим, что эти партии негласно коррелируют свои кампании друг с другом. Особенно важным это будет для второго тура, а также при создании послевыборных коалиций в органах местного самоуправления. Во-вторых, надо признать, что у проевропейских партий такого сотрудничества нет, а сама правящая партия PAS не сумела подобрать хороших кандидатов на должности мэров во многих населённых пунктах, в том числе и крупных городах», — рассказал директор института.

По его мнению, если пророссийским партиям удастся реализовать намеченные цели и взять под управление большинство населённых пунктов (такие шансы есть), то безусловно это воодушевит их перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут соответственно в 2024 и 2025 гг. Кроме этого, успех приведет к увеличению финансирования со стороны России, которая посчитает, что у нее появился шанс привести к власти своих марионеток.

«Опасно это для европейского выбора Молдовы и политики интеграции в ЕС? Да! Но только в том случае, если президент Молдовы и PAS не сделают должных выводов. А вывод простой. Нужно объединять всех сторонников вступления Молдовы в ЕС. И кроме этого, не только говорить о вступлении в ЕС, но и заниматься внутренними проблемами Молдовы – развитие экономики, модернизация образования и здравоохранения, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни граждан и т.д. Но это уже тема отдельного разговора», — заключил Андриевский.

В свою очередь политический комментатор Виктор Чобану отметил, что Шанс — незаконнорожденный клон ШОРа. Как и Возрождение.

«Попытки правоохранителей и власти в целом пресечь незаконную деятельность этих группировок напоминают попытки американских правоохранителей в 30-е годы прошлого века пресечь контрабанду и незаконное производство алкоголя мафиозными структурами», — говорит эксперт.

По его словам, если бы несколько персонажей из их руководства не только задерживались и потом отпускались на свободу, а сидели бы за решеткой, то остальные «раздаватели денег» подумали бы сто раз, прежде чем участвовать в этой пирамиде.

«Юстиция не работает», — говорят власти. Ну, так это же они ее и реформируют безуспешно.

Что может случиться дальше? Шанс и сотоварищи выиграют больше примэрий, чем партия власти. А там – и до парламентских выборов рукой подать. Каким может оказаться парламентское большинство видно из опросов. Куда оно засунет проевропейский вектор – очевидно. Такая незамысловатая и не очень затратная для Кремля комбинация. Это и есть ставка нынешних местных выборов.

Зато у нас будет новая концепция нацбезопасности. Где Кремль и коррупция – главные угрозы», — резюмировал Чобану.