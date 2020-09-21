Молчание главы МИД Армении говорит само за себя

Последнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта констатировало факт того, что переговоры с Арменией практически остановлены и это произошло по вине премьер-министра Никола Пашиняна.

Коснувшись этого заявления президента Азербайджана, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что не хочет комментировать слова Ильхама Алиева, которые были очень эмоциональными.

По существу своим заявлением президент Азербайджана предоставил армянской стороне большой простор для комментариев, но молчание главы МИД Армении говорит само за себя. На протяжении последних лет Армения преднамеренно делала все, чтобы сорвать переговорный процесс.

Если Мнацаканян отмечает, что заявление Ильхама Алиева было очень эмоциональным, то хотелось бы подчеркнуть, что слова азербайджанского лидера рациональны и логичны. Эмоциями в своей деятельности руководствуется Пашинян, который своей фразой «Карабах – это Армения и точка», выразил всю сущность нагорно-карабахского конфликта. И оно заключается в том, что Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану и в результате военной агрессии оккупировала 20% азербайджанских земель.

Армянская дипломатия может прибегать к разным ухищрениям вроде того, что существует «народ Карабаха», который реализовал свое «право на самоопределение», но обмануть международное сообщество она не смогла. К тому же в «Декларации о государственной независимости НКР» нет никакого упоминания о «народе Карабаха». А в принятой 23 августа 1990 года Декларации независимости Армении указано, что Нагорный Карабах «воссоединяется» с Арменией. Данный факт доказывает, что Армения предъявила территориальные претензии к соседнему государству и в результате военной агрессии оккупировала территории Азербайджана. Тем самым на законодательном уровне Армения оформила аннексию Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Этот пункт в Декларации независимости Армении разбивает в пух и прах все измышления армянской пропаганды о том, что «народ Нагорного Карабаха» реализовал свое «право на самоопределение».

Согласно резолюциям СБ ООН, Нагорно-карабахский регион является составной частью Азербайджанской Республики. Эти же документы требуют деоккупации азербайджанских районов. Переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведется на основе мадридских принципов. Согласно им, все азербайджанские территории вокруг Нагорного Карабаха, находящиеся под армянским контролем, должны быть возвращены под контроль Азербайджана. Окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет определен путем плебисцита, предоставляющего местному населению возможность свободного волеизъявления. При этом под населением Нагорного Карабаха понимается азербайджанская и армянская общины.

После июльских боев на армяно-азербайджанской границе Пашинян посмел выдвинуть Азербайджану условия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Этим провокационным шагом он перечеркнул весь переговорный процесс, проходящий при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Это положение и констатировал президент Азербайджана.

На протяжении многих лет азербайджанская сторона терпеливо и кропотливо осуществляла дипломатическую работу по доведению реалий нагорно-карабахского конфликта до мира. А сейчас благодаря и в том числе эмоциональным заявлениям Пашиняна международное сообщество поддерживает справедливую позицию Азербайджана, отчетливо осознавая, что причиной конфликта являются территориальные претензии Армении.

С этой точки зрения Мнацаканян, как опытный дипломат, понимает всю сложность сложившейся для Армении ситуации. Но комментировать должен не осмысленное заявление президента Азербайджана, а своего эпатажного премьер-министра.