Подписание в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе протокола об установлении побратимских связей между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Исфара Республики Таджикистан вызвало у армянской пропаганды болезненный приступ неконтролируемой истерики.

К примеру, издание news.am отмечает, что «подписание подобного протокола – факт более чем странный». По мнению издания, Таджикистан являясь союзником Армении по ОДКБ, не может не знать о факте «оккупации Азербайджаном города Шуша». По этой причине армянское издание делает вывод, что, находясь в одной организации по безопасности с Арменией, Таджикистан «поддерживает и поощряет агрессию» в отношении своего союзника.

Ну а о том, что Армения последние годы предпринимает многочисленные попытки по дискредитации ОДКБ, news.am предпочитает умалчивать. Не говоря уже о том, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана. Следуя логике news.am, расположенный в Карабахском регионе Азербайджана город Шуша был оккупирован Азербайджаном, и этот факт Таджикистан как союзник по ОДКБ должен был подтвердить. Но в Душанбе, почему-то подписав протокол о побратимстве, подтвердили, что Шуша является азербайджанским городом, находившимся под армянской оккупацией с 1992 года и освобожденным в ходе 44-дневной войны 2020 года.

А некий член Союзов журналистов Москвы и России Арам Хачатрян на страницах russia-armenia.info вовсе разошелся и истерично вопрошает: «Разве МИД Таджикистана не знает, что правовой статус Нагорного Карабаха еще не определен?». Никакого уже Нагорного Карабаха нет, есть Карабахский регион Азербайджана. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре 2022 года в эфире Общественного телевидения заявил о том, что Ереван признал Карабах как часть Азербайджана в 2007 году. При этом он добавил, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана.

Поэтому бьющемуся в истерике Хачатряну лучше выпить успокоительное, желательно всю пачку, и заняться чем-то полезным для своего психологического здоровья, к примеру медитацией. Его пустые и плаксивые угрозы о том, что «антиармянское решение официальных властей Таджикистана может негативно сказаться на отношениях между таджикским и армянским народами» никому не интересны. Разве, что каким-нибудь сердобольных армянским бабулькам, готовым вытирать его слезы и сопли.

А некая Гоар Саркисян из издания «Республика Армения» в своих выводах пришла к мнению о том, что подписание протокола о побратимстве – «это хорошо продуманный шаг с далеко идущими последствиями в геополитическом плане». Дескать, «оккупация Шуши», сильно нервирует руководство Азербайджана так как европейские чиновники отказываются ехать в этот город, чем дают понять, что «Карабахский вопрос не решен и контроль над исторически армянским городом носит сугубо временный характер».

Азербайджанский города Шуша посетили и продолжают посещать многочисленные иностранные делегации, включая послов Греции, Германии, России до депутатов из далекой Мексики. Кстати, город посетил также чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Солиев. Посему свои сказочные байки вроде того, что «многие авторитетные организации считают город Шушу оккупированным Азербайджаном» госпоже Саркисян лучше поберечь для воспитанников ереванских детсадов.

Хотя пропагандисты называют факт подписания протокола о побратимстве между Шушой и Исфарой странным явлением, для них таковым должно быть отсутствие реакции МИД Армении. Внешнеполитическое ведомство хранит по этому поводу гробовое молчание. А как говорил древнегреческий драматург Софокл, молчание — знак согласия. Молчание МИД Армении и есть лучший ответ на разного рода телодвижения истеричных пропагандистов, возомнивших себя выдающимися геополитиками современности.