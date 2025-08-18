Мы проехали через Карасубасар, Большой Сурен, Малый Сурен, Бахчисарай и, наконец, остановились в селе под названием Албат. Село было совершенно пустым. Шла депортация татар (крымских татар – ред.). Дома стояли без хозяев. Всё осталось нетронутым — даже занавески на окнах. Видно было, что люди забрали с собой лишь самое необходимое, а остальное бросили на произвол судьбы. Вот так рушатся человеческий труд, человеческие мечты. Их обвиняют в предательстве. Но я не верю, что весь народ может быть предателем. Среди украинцев были предатели, среди казаков были, да и среди самих русских тоже…

Рано утром мы снова выехали в путь. На одном из поворотов образовалась пробка, и движение остановилось. Мы тоже остановились. Рядом встала машина, полная татар. Женщины и дети прижимались друг к другу. Они смотрели на нас, а мы — на них. Среди них была девушка лет шестнадцати-семнадцати. Она внимательно посмотрела на меня, поняла, что я мусульманин, и, когда машины тронулись, улыбнулась и помахала рукой. Будто попрощалась со мной. Не знаю, может, она прощалась не со мной — а со своей родиной, со своей землёй, на которой она родилась и выросла?! У меня сжалось сердце…

18.5.44.

«Огненные дороги», Исмаил Шихлы

***

В СССР в разные годы разные народы подвергались массовым депортациям. Большинство из них пришлись на 1930–1950-е годы и проводились в основном в период правления Сталина. Причины депортаций были различными: этническая принадлежность, «ненадёжность», подозрение в «симпатиях к врагу» во время войны, политические репрессии и др.

Хотя депортации коснулись и корейцев, немцев, греков, болгар, если внимательно взглянуть на список народов, подвергшихся массовым репрессиям, станет ясно, что большинство из них — тюркского происхождения и мусульмане.

Ниже приведены самые известные депортации в СССР:

Ахалкалакские турки – 14–15 ноября 1944 г.

Места ссылки: Средняя Азия (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан)

• Причина: подозревались в возможном сотрудничестве с Турцией. Крымские татары – 18 мая 1944 г.

Места ссылки: Узбекистан, Казахстан, Сибирь и другие регионы

• Причина: обвинялись в сотрудничестве с нацистской Германией (безосновательно). Чеченцы и ингуши – 23 февраля 1944 г.

Места ссылки: Казахстан и Кыргызстан

• Причина: ложные обвинения в сотрудничестве с немцами и «ненадёжности». Калмыки – декабрь 1943 г.

Места ссылки: Сибирь, Алтай, Иркутская область

• Причина: ложные обвинения в помощи немцам. Карачаевцы – 2 ноября 1943 г.

Места ссылки: Казахстан и Кыргызстан Причина: бездоказательные обвинения в связях с нацистами. Балкарцы – март 1944 г.

Места ссылки: Казахстан и Кыргызстан

• Причина: ложные обвинения в содействии немцам.

И наконец, плановая депортация азербайджанцев из Армении в 1948–1953 гг. Если сюда добавить этнические чистки 1988–1991 гг., то общая картина станет более полной.

Если внимательно посмотреть на этническую принадлежность депортированных, то становится ясно, почему именно эти народы подверглись репрессиям — за то, что они тюрки и мусульмане. Это горькая правда.

Обычно все эти трагедии приписывают Сталину. Но если мы посмотрим на происходящее в последние месяцы в Российской Федерации — оскорбления, беспочвенные преследования, насилие, ксенофобия — то увидим, что мишенью вновь становятся тюркские мигранты и гастарбайтеры. Кульминацией стали убийства и аресты, направленные против нас, азербайджанских тюрков. На кого Кремль теперь возложит ответственность? Сталина ведь больше нет!

Ленин говорил: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

Сегодня на смену этим словам приходит другой призыв: «Тюрки всей России, объединяйтесь!»

Пролетарский класс давно ушёл на пенсию или покупает айфоны в кредит. Но тюрков в России всё ещё угнетают, подвергают гонениям, заставляют молчать.

Горько и обидно то, что они понимают суть происходящего, но не мобилизуются, против шовинистического гнета.

Россия давит на нас? Да. Но только ли на нас? — Нет! Россия сажает в одну телегу и своего татарина, и башкира, и карачаевца, и тувинца, и кумыка — всех. Того, кто задается вопросом о своей идентичности, заставляют замолчать. Требующего обучения на родном языке ошарашивают тем, что его родной язык всего лишь «факультативный предмет». А того, кто вспоминает свою историю, тут же клеймят «сепаратистом».

А что делаем мы? Хвалимся экспортом помидоров и винограда.

Друзья, в школах Татарстана татарский язык больше не является обязательным. В Башкортостане родители должны писать заявление, чтобы их ребёнок мог изучать свой родной язык. Карачаевцы, балкарцы, саха, хакасы — их языки исчезают из учебников, не слышна их речь и в эфире.

Если мы молчим, как воду в рот набравши не стоит удивляться, что нас травят за то, что мы тюрки.

Почему мы не объединяемся? Ведь очевидно, что нас гнобят именно за то, что мы тюрки. Ахалкалакские турки были депортированы в 1944 г. из Грузии лишь за то, что они — тюрки. А мы все еще рвемся в Москву на заработки…

Но ведь есть Казань. Есть Уфа. Есть Нальчик. Черкесск, Махачкала, Горно-Алтайск, Кызыл. Там ведь витает дух тюрка, чувствуется его дыхание. Так почему мы так индифферентны и не хотим подставить свое плечо, чтобы дать им возможность вздохнуть полной грудью?

Во всём мире, где есть китайцы есть и «China Town». В Нью-Йорке они объединились и построили свой мир. В Берлине турки создали «Маленький Стамбул». А мы лишь думаем о том, как бы приспособиться и выжить.

Человек без семьи одинок. И в этом нет ничего хорошего. Ведь один в поле не воин…

Нас угнетают. Нас разделяют. Нас ассимилируют. Нас медленно уничтожают.

И мы молчим. Татарин молчит, башкир молчит, кумык молчит, азербайджанец безмолвствует и смотрит. Если в этом взгляде сквозит равнодушие, значит, мы уже проиграли. А если это взгляд брата, то тогда нам нельзя больше медлить.

Тюркские народы в России должны объединиться. Сегодня. Иначе завтра — уже некому будет это сделать.

Мы должны протянуть друг-другу руки с тем, чтобы почувствовать сильное и искреннее рукопожатие брата — разделить его боль.

Иначе обречены мы будем скитаться в одиночестве во веки вечные, пока последний из нас не испустит дух…