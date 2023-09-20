Накануне мы стали свидетелями очередной провокации, совершенной армянскими террористами в Карабахском регионе. Как уже сообщалось, на установленных боевиками минах сначала подорвался грузовик Hovo, в результате чего погибли два сотрудника Госагентства автомобильных дорог. Затем на мине подорвался КамАЗ, погибли четыре сотрудника МВД. Кроме того, были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

В ответ Азербайджан начал антитеррористическую операцию. ВС Азербайджана уничтожили ЗРК «Тор», станцию РЭБ «Мортира», боевые посты ВС Армении. Среди террористов есть немало жертв. Обстановка в регионе остается напряженной, которая ничего хорошего армянским сепаратистам не сулит. Азербайджанская сторона призвала террористов сложить оружие и сдаться. Как же дальше будут развиваться события, и что ждет регион в дальнейшем?

Сложившуюся ситуацию в беседе с # прокомментировал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Как отметил наш собеседник, бесспорно, есть внешние силы, которые заинтересованы в эскалации напряженности, и им кажется, что таким образом они могут закрепиться в регионе Южного Кавказа. Это и Франция, и Индия и ряд других стран.

«Однако они не совсем правильно оценивают и свои возможности, и ситуацию в регионе. Кроме того, эти государства не думают, насколько их зловещие планы могут входить в разрез с интересами такой самодостаточной страны, как Азербайджан. Ведь нужно учитывать в какой регион, с каким «самоваром» они приходят.

Есть определенные транснациональные силы, для которых самым важным вопросом является поддержание режима хаоса. Таким образом, повторюсь, они считают, что можно обозначить свое присутствие в регионе.

С другой стороны, эти силы заигрывают с недобитыми армянскими сепаратистами, которые по-прежнему сохраняют свое вооружение», — сказал он.

Политолог напомнил о 4 пункте трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, согласно которому, все армянские вооруженные формирования подлежат выводу из Карабахского региона. «Азербайджан фактически поставил на колени своего противника, деоккупировал свои территории, уничтожил чуть не ли не половину военного потенциала. И вот остаточный ресурс в лице карабахских сепаратистов сегодня мутит воду. И определенные внешние круги, делая на них ставку, хотят разыграть так называемый джекпот», — отметил Тофик Аббасов.

Но, по мнению, политолога, эти силы просчитались. «Нынешнее положение дел показывает, что Азербайджан дал достаточно возможностей неразоруженным сепаратистам, но боевики довели проблему до точки кипения.

В результате военно-политическое руководство страны дало отмашку на проведение антитеррористических мер с тем, чтобы, во-первых, обезвредить членов незаконных вооруженных формирований, во-вторых, разнести в щепки их блок-посты, траншеи, опорные пункты. И тем самым, наконец, покончить с этим минным террором», — подчеркнул Тофик Аббасов.

По его словам, за все время необъявленной Арменией «минной войны» Азербайджан проявил все необходимые паузы, проявил титаническое терпение. Но, к сожалению, армянская сторона не разумеет, что долготерпение – это не признак слабости, а, наоборот, проявление силы и благородства.

Возвращаясь к вопросу о внешних силах, заинтересованных в эскалации напряженности в регионе, эксперт отметил, что они, в конце концов, останутся ни с чем. «Азербайджан полностью доминирует в регионе. Обратите внимание, как в данной ситуации ведет себя Армения. Сидит тише воды, ниже травы. Она фактически умыла руки. Никол Пашинян хранит молчание, что означает знак согласия. Выходит, что он одобряет антитеррористическую операцию, которую проводит Азербайджан. Ведь кучка сепаратистов, возомнивших себя чуть ли не вершителями судеб нескольких тысяч карабахских армян, дестабилизируют весь регион. Это непозволительно, и Азербайджан с этим никогда не смирится.

Поэтому, я считаю, что раз уж президент Азербайджана Ильхам Алиев дал «зеленый свет» на проведение АТО с тем, чтобы разобраться с недобитыми сепаратистами, значит, это было единственно возможное решение», — заявил он.

В то же время политолог подчеркнул, что полномасштабной войны не будет, в первую очередь потому, что Азербайджан в этом не заинтересован. « Министерство обороны, все военные структуры приведены в состояние боевой готовности. Но им от главы государства даны четкие указания относиться к гражданскому населению максимально аккуратно, чтобы проводимые меры проводились без нанесения ущерба простым жителям и гражданским объектам.

То есть, прицельный огонь ведется исключительно на уничтожение военных объектов, огневых точек, которые представляют угрозу всем гражданам Азербайджана, в том числе, представителям малочисленной армянской общины Карабаха», — сказал Тофик Аббасов.

В заключение эксперт выразил надежду, что по итогам АТО можно будет сказать, что наконец-то затянувшаяся тяжба между Арменией и Азербайджаном, как раз за счет этой последней фазы, завершилась.