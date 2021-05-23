Интервью # с фитнес тренером, 5-кратным чемпионом Республики и призером Чемпионата Азии — Галибом Мирзоевым.

— Расскажите, как давно работаете тренером по фитнесу?

— В профессиональном спорте я уже 20 лет, тренером работаю более 8-ми лет. Если коротко, то владею карате шотокан, являюсь 5-кратным чемпионом Республики и призером Чемпионата Азии. Обладатель второго дана по черному поясу. Также являюсь членом Сборной команды по бодибилдингу İNBA и призером Европы. Имею и другие награды и достижения.

— С чего стоит начинать новичку, имеющему лишние вес, для формирования подтянутого и здорового тела?

— Новичкам с лишним весом я бы рекомендовал начинать с кардионагрузок, и добавить занятия с тяжелыми предметами, увеличивая постепенно нагрузку. Главное не переусердствовать.

Самым важным является питание. Нужно употреблять побольше белков и клетчатки, и сократить до минимума углеводы.

— Верно ли суждение, что сначала нужно похудеть, а уже после идти в зал качаться?

— Я не согласен с данным высказыванием. Во-первых, лучше заниматься спортом и при этом терять калории, что уже приведет к потере веса. Во-вторых, одно дело сброс веса проходит исключительно в домашних условиях, без физических упражнений, другое — подойти комплексно к процессу — т.е., заниматься спортом, следить за питанием, что придаст силы духа и добавит бодрости.

— Нужно ли перед началом тренировок с тренером и для составления программы тренировок и подбора рациона питания пройти обследование и сдать лабораторные анализы?

— Конечно, нужно сдавать анализы, чтобы понять, нет ли каких-либо проблем с гормонами, с органами, не присутствует ли аллергическая реакция на какие-либо продукты питания.

Знаете, обычно те клиенты, которые посещают зал, отказываются от сдачи анализов, думая, что у них нет проблем со здоровьем, что уже является существенным минусом для тренера.

Потому что, в первую очередь, тренер в ответе за здоровье своих подопечных. Не говоря о том, что из -за отсутствия информации о состояния здоровья, нельзя составлять правильный рацион питания.

— Есть ли особый рацион питания в период похудения, наподобие спортивного питания, или можно есть всего понемногу, главное заниматься фитнесом?

— Спортивное питание — прежде всего пищевые добавки, которые мы и так получаем в процессе повседневного приема тех или иных продуктов. Спортивное питание используется лишь для профессиональных спортсменов, готовящихся к соревнованиям. Я склонен к тому, чтобы питаться правильно и стараться употреблять продукты, которыми нас одарила природа. Это самая полезная пища для организма. Ведь раньше не было спортивного питания, и люди добивались своих целей. Так что сейчас мешает этому?

— А можно ли накачать формы без спортивного питания? И какие упражнения считаете самыми эффективными?

— Само слово «качаться» не считаю профессиональным. Скорее тут будут уместны термины — «подтянутый» или «с развитой мускулатурой».

В жизни все возможно, главное желание и упорный труд. Я склоняюсь к тому, чтобы давать упор на базовые упражнения для гипертрофии мышц и на статико-динамические упражнения. Потом добавить аэробные и анаэробные упражнения. И результат не заставит себя ждать. Главное — заниматься под чутким руководством профессионала.

— При наличии каких травм нельзя заниматься фитнесом, а нужно лишь соблюдать диету или ПП?

— Травмы бывают различного характера. Есть травмы, при которых врач рекомендует заниматься спортом, чтобы укрепить мышцы. Если есть, к примеру, межпозвоночная грыжа, в таком случае заниматься с тяжелыми предметами категорически запрещено. Или же травмы определенных частей тела — в таком случае лучше посоветоваться непосредственно с врачом.

Возьмите на заметку, что перед началом тренировок консультация с врачом должна стоять на первом месте.

— Правда ли, что принципы похудения мужчин и женщин принципиально различаются?

— Женщины и мужчины от природы очень разные, как в физическом, так и в эмоциональном плане. К примеру, у мужчин мышцы развиты для упорного труда, кости более плотные. Женщины же от природы более слабые, есть больший риск получения травм, нежели у мужчин. Главный гормон тестостерон, который присутствует в большом количестве в мужском организме, играет большую роль в построении мышц, в их развитии. И который отсутствует (или присутствует в малой дозе) в женском организме. По этому и ряду других причин принципы похудения у мужчин и женщин — абсолютно разные.

— В чем преимущества индивидуальной работы с тренером?

— Все-таки лучшее заниматься под руководством профессионала, который поможет выполнять упражнения правильно, чтобы не получать травмы, и не тренироваться впустую. Тренер составит вам план тренировок и план питания. И вы за короткий срок добьетесь поставленных целей. Для большинства посетителей фитнес-залов существует нехватка мотивации. Как раз в таком случае вам на помощь придет фитнес инструктор.

— Был(а) ли в вашей практике клиент(ка), оставивший(ая) свой след?

— Да, была одна клиентка, страдающая лишним весом. При росте 1.65 см, она весила 130 килограммов. Она не верила в свои силы, и планировала пойти на операцию по уменьшению желудка. Работали с ней больше года, как психологически, так и физически, в спортзале. Через полтора года она похудела на 70 кг. Сейчас она весит 60 кг. (улыбается)

— Ваш совет, как профессионального тренера по фитнесу?

— Вся моя профессиональная карьера позволяет сказать: спорт — это прежде всего образ жизни. Занимайтесь спортом для вашего же здоровья. Поверьте, нас любят подтянутыми, красивыми и, конечно же, здоровыми. Всего 1 час в день физической нагрузки, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Старайтесь избегать алкогольных напитков, табака, пейте больше воды, старайтесь высыпаться и просыпаться рано.