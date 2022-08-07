Танго танцуют вдвоем. Это касается не только собственно самого танца, но и характера отношений между государствами. Эту очевидную мысль почему-то отчаянно игнорирует МИД Украины. Приведу конкретный пример. Несколько дней назад произошло нападение группы членов радикальных религиозных групп на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Члены группировки совершили акт вандализма, ворвавшись в здание посольства. Сорвав государственный флаг Азербайджана, подняв на балконе здания религиозные флаги, группа лиц озвучивала радикальные религиозные лозунги. К счастью, сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали, хотя могло быть и такое.

Инцидент расследуется местными правоохранительными органами. Но уже сейчас очевидно, что данный акт можно оценивать только как агрессивные действия против нашей страны.

Что произошло далее? Уже 4 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе которого глава МИД Турции решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и отметил, что Турция поддерживает Азербайджан и всегда готова его поддержать.

Представитель Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко также прокомментировал в своем Twitter нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. «Меня потрясло вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Насилие в отношении дипломатических миссий и их персонала недопустимо. Рад, что сотрудники посольства и их семьи находятся в безопасности», — отметил дипломат.

Идем далее. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне. Сообщается, что в ходе беседы И.Дарчиашвили выразил полную поддержку Азербайджану.

Министерство иностранных дел Казахстана в связи с нападением экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении диппредставительств и их персонала. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном на сайте ведомства.

«Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов», — говорится в заявлении. МИД Казахстана отмечает в заявлении, что «уверены в стойкости азербайджанского народа», и выражает «готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях».

Наконец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала азербайджанских дипломатов в Лондоне в связи с нападением на посольство Азербайджана в британской столице. Соответствующее сообщение она написала в своем Telegram-канале. «Шокирована историей с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «неприкосновенность территории диппредставительств – краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие «инциденты» – из ряда вон». Захарова напомнила пункт 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: «На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

Официальный представитель МИД РФ обратилась с вопросом к британским властям и полиции, как вышло, что их не оказалось на месте, когда потребовалось обеспечивать безопасность посольства и дипломатов. Она абсолютно права во всем.

Действительно. произошел шокирующий инцидент, который можно назвать провалом британских спецслужб, в обязанность которых входит предупреждение такого рода действий. Тем более, что уже известно — данная провокация была совершена со стороны шиитской группировки «Худдам аль-Махди» (Союз слуг Махди), руководит которой шиитский проповедник из Лондона, выходец из Кувейта Ясир аль-Хабиб. Примечательно. что до сих пор нет осуждения случившегося со стороны МИД Великобритании. Хотя, имей место нападение на британское посольство в какой-либо стране мира, официальный Лондон осуществил бы ряд очень жестких действий. Возможно, не ограничившись даже только заявлением.

Но вернемся к Украине. Которая сейчас ведет вынужденную войну с напавшей на нее Россией. Азербайджан всегда, со всех трибун выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Начиная с момента аннексии Крыма и по сей день. Более того, уже в первые дни нынешней широкомасштабной войны в Украине было решено, что на украинских АЗС государственной азербайджанской нефтяной компании SOCAR будут бесплатно заправлять автомобили Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи. Кроме того, Азербайджан регулярно отправляет грузы с гуманитарной помощью для Украины. Буквально на днях исполнительная власть Баку и Гянджи отправила в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи. Ранее ИВ Сумгайыта отправила 50 тонн гуманитарной помощи в город-побратим Черкассы. Причем, это была уже вторая такая акция поддержки Черкасс со стороны Сумгайыта. Всего же из нашей страны в Украину было отправлено сотни тонн гуманитарной помощи.

«За эти месяцы в Украине десятки тысяч человек воспользовались гуманитарной помощью, предоставленной Азербайджаном. Выражаю признательность за это», — признался позировавший на фоне очередного гуманитарного груза посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский. Но он до сих пор не высказался по поводу случившегося в посольстве Азербайджана в Лондоне.

Ни он, ни его пресс-служба. Потому, что «героическое» молчание на сей счет хранит и МИД Украины. На сайте данного ведомства нет ни слова в поддержку Азербайджана. Зато там есть текст по поводу 14-летия начала грузино-российской войны. Глава МИД Украины Д.Кулеба также не позвонил главе МИД Азербайджана Д.Байрамову. Безусловно, тут имеет место как огромный прокол со стороны посла Украины в Азербайджане В.Каневского, который обязан был объяснить своему начальству в Киеве, насколько это важный и чувствительный вопрос для нашей страны. И сам Д.Кулеба тоже обязан понимать важность звонка своему азербайджанскому коллеге. Но мы имеем то, что имеем — молчание украинской стороны. Которое особо видно на фоне поддержки, которую Азербайджан получил от МИД РФ. С чем это связано — с зацикленностью официального Киева на своих проблемах и нежеланием (неспособностью) обращать внимание на случившееся в дружественных государствах, или же с нежеланием и (неспособностью) официального Киева говорить что-то, способное вызвать недовольство Великобритании? Не знаю. Фактом остается то, что Украина промолчала, когда должна была, как стратегический партнер Азербайджана, осудить нападение на наше посольство в Лондоне.

«После того, как со стороны радикальной шиитской группировки «Худдам аль-Махди» было совершено нападение на посольство Азербайджана в Лондоне, многие страны мира осудили случившееся и выразили официальному Баку слова поддержки. Я, как и любой цивилизованный человек, также осуждаю подобные действия и выступаю за тщательное ее расследование. Уверен, что британские и азербайджанские спецслужбы сумеют выявить заказчиков данной провокации. На фоне всего этого меня удивляет то, что Украина до сих пор никак не высказалась по данному поводу. На сайте МИД нашей страны, увы, нет даже дежурного заявления с осуждением случившегося в азербайджанском посольстве в Лондоне. Это тем более странно, учитывая более чем дружественный характер украинско-азербайджанских отношений. Совершенно очевидно, что соответствующее заявление — это то, что было важно сделать как с точки зрения демонстрации моральной поддержки, так и с точки зрения выстраивания долгосрочных отношений между нашими государствами. Удивляет, что данный процесс не инициировал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, который обязан был донести до руководства МИД нашей страны важность заявления на сей счет с учетом чувствительности вопроса для Азербайджана. Безусловно. официальный Баку хотел бы увидеть, кто им является другом, а кто предпочитает занимать пассивную позицию. Увы, Украина промолчала. Хотя та же Россия уже осудила нападение на азербайджанское посольство в Лондоне. Подобным молчанием можно испортить партнерские отношения с дружественным нам государством. Считаю, что МИД Украины как можно скорее должен выступить с осуждением нападения на посольство Азербайджана в Лондоне. А послу Украины в Азербайджане В.Каневскому нужно быть более активным в этом вопросе. Впрочем, не только в этом», — так прокомментировал # случившееся экс-депутат Верховной Рады, ныне военнослужащий ВСУ Борислав Береза.