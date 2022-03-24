Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждает, что сейчас «на кону» находится «само существование России как русской цивилизации». Такое мнение Мединский — бывший министр культуры и автор ряда книг по истории — высказал в четверг на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве.

Мединский добавил, что коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со Смутным временем, кануном февраля 1917 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом, события которого Мединский связал с распадом СССР. Что такое «русская цивилизация» и что именно делает Запад для её уничтожения, он не пояснил.

Формулировка Мединского об угрозе «самому существованию России» напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против неё с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства. (Голос Америки)