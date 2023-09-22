Полузащитники мадридского «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в испанской команде и могут ее покинуть. Об этом сообщает Relevo.

Игроков не устраивает игровое время, которое они получают в текущем сезоне — оно сократилось почти вдвое. Игроки хотят сохранить ведущие роли в команде. Сообщается, что немецкий футболист поменял свое решение завершать карьеру не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Модрич выступает за «Реал» уже 13-й год. В прошлом сезоне хорватский футболист отыграл 51 матч за испанскую команду во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

33-летний немецкий полузащитник защищает цвета «Реала» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах во всех турнирах. Его контракт с командой заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне полузащитники в основном выходят на замену. Лишь один раз Кроос отыграл полный матч. «Реал» после пяти туров чемпионата Испании располагается на первом месте.